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Sanayi üretiminde sert daralma

Son dakika haberi... Sanayi üretimi ağustosta, aylık bazda yüzde 1,6 oranında azalırken; yıllık bazda yüzde 5,3 daraldı. Böylelikle daralmada, Şubat 2023'ten bu yana en sert yıllık düşüş görüldü.

Haber Merkezi
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Sanayi üretiminde sert daralma
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

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