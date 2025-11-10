  1. Ekonomim
  3. Sanayi üretiminde sert düşüş!
Sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 2,2 azalırken; yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı. Böylelikle büyümenin öncü göstergesinde aylık bazda geçtiğimiz 5 ayın en sert düşüşünü yaşadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.

