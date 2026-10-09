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Sanayi üretiminde sert daralma

İmalat sanayi üretimi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda ise yüzde 1,6 azaldı. Aynı dönemde madencilik ile elektrik, gaz ve buhar sektörlerinde üretim artışı kaydedildi.

Haber Merkezi
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Sanayi üretiminde sert daralma
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.

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