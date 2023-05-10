Sanayi üretiminde yıllık yüzde 0,1 düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 0,1 azaldı. Piyasa beklentisi, öncü verinin yıllık yüzde 1,5 oranında azalması yönündeydi.

Sanayi üretimi, aylık bazda ise yüzde 5,5 oranında artış gösterirken, beklenti yüzde 1,8 yükselmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, şubat ayında deprem etkisiyle aylık yüzde 6,0, yıllık ise yüzde 8,2 gerilemişti. Yaşanan yıllık düşüş, Mayıs 2020 tarihinden bu yana en büyük düşüş olarak kayda geçmişti.

TÜİK'in bülteninde yer alan detaylar şöyle:

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 5,5 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.