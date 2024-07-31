Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Cari açık milli gelirin yüzde 2'sine inecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açığın, milli gelirin yüzde 2'si düzeyine ineceğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açığın, milli gelirin yüzde 2'si düzeyine ineceğini belirterek, "Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
"Cari açık milli gelirin yüzde 2'sine inecek"
Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.
Türkiye'nin cari açığının kapanmasının ekonomi programındaki ana unsurlardan olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:
"Azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açık, milli gelirimizin yüzde 2'si düzeyine inecek. Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz."
Ekonomi programımızda cari açığın kapanması ana unsurlardan biri.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 31, 2024
Azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açık milli gelirimizin %2’si düzeyine inecek.
Güven ve istikrar içinde,
Yatırım, İstihdam, Üretim, İcat ve İhracat rotasında
Kalkınma… https://t.co/F671hWlali