Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan İtalyan şirketlere yatırım çağrısı

Veysel AĞDAR

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini’nin katıldığı etkinlikte, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine sundukları katkılar nedeniyle iki şirkete ödül verildi. Leonarda da Vinci’nin adını taşıyan ödüllerin sahibi, Türkiye’den Desa Deri ve İtalya’dan Pietro Fiorentini Spa oldu. Törende yaptığı konuşmada her iki ülkenin asırlardır devam eden tarihi ve ekonomik bağına dikkat çeken Bakan Kacır, “Her iki millet asırlardır Akdeniz’de ticari ve ekonomik hayata canlılık katarken; sahip oldukları dinamizmi 21’inci yüzyılda da sürdürmeye devam ediyor. 2002 yılından bu yana her iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 katına çıkarak 26 milyar dolara yükseldi. Bu yükseliş trendini bu yıl da koruyacağımıza inanıyoruz ve yakın zamanda ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı başaracağız” dedi.

Ar-Ge altyapısına değer katacak ortaklıklara hazırız

“Türkiye'ye yatırım yapanları ve ülkemizin potansiyeline güvenenleri vizyonumuzu paylaşan elçiler olarak görüyoruz” diyen Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz, tedarik zincirleri yeniden şekil alırken, uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi olarak konumlanmış durumda. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunan yatırımcıların yanındayız. Yüksek teknoloji yatırımlarına öncelik vermek adına teşvik sistemimizi revize edeceğiz. Bu anlamda İtalyan dostlarımızla her iki ülkenin ekonomisine ve Ar-Ge altyapısına değer katacak iş birliklerine hazırız. Mevcut küresel ortamda, uluslararası iş birliği yalnızca dijital dönüşüme yardımcı olmuyor; ülkeler için yeni iş fırsatları da doğuruyor. Bu anlamda 7,5 milyar Euro'luk Dijital Avrupa Programı’nın da Türkiye ve İtalya arasında Ar-Ge iş birliğini artırmak adına önemli bir araç olarak görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

İş birliğimizi güçlendirmek için her fırsatı değerlendirmeliyiz

Dünyanın karmaşık ve zor bir süreçten geçtiğini belirten İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de, “Belirsizlikler artarken zorluklar da büyüyor. Küresel anlamda senaryolar o kadar hızlı bir şekilde yeniden yazılıyor ki ayak uydurmak zorlaşıyor. Tüm bunlara rağmen 2023 yılında Türkiye ve İtalya arasında ticaretin büyüdüğünü görüyoruz. İş birliğimizi güçlendirmek adına her fırsatı değerlendirmeliyiz. Bölgesel sorunlardan iklim değişikliğiyle mücadeleye, enerjide iş birliğinden yapay zekaya kadar bakanlıklarımız düzeyinde tartışabileceğimiz çok fazla konu olacak. Bakan Kacır'la da konuştuğumuz üzere bazı temel stratejik hedeflerimiz olacağına da inanıyoruz. Bu da İtalya'nın son 20 yıldır desteklediği, Türkiye'nin Avrupa perspektifidir” dedi.

Her iki ülkenin yatırımları istikrarlı şekilde artıyor

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin uzun süredir son derece başarılı şekilde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Bugün baktığımızda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin rekor seviyeye geldiğini görüyoruz. Bu yıl içinde özel durumlar yaşansa da ticaret hacmimiz 26 milyar doların üzerinde ve büyümeye devam ediyor. Türk şirketlerin İtalya’ya yaptığı yatırımlar ve aynı şekilde İtalyan şirketlerin Türkiye’deki yatırımları istikrarlı bir şekilde artıyor. İtalyan şirketlerin Türkiye’de halihazırdaki sermaye büyüklüğü birkaç milyar dolara ulaşmış vaziyette. Son dönemlerde yaşanan bir diğer önemli gelişme de Türk şirketlerin İtalya’ya sermaye ihraç etmeleri. İki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda da büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz.”