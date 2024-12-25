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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 16 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel alacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak 16 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

İstihdam edilecek personel Ankara, Bilecik, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Manisa, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Tunceli'de avukat, mühendis ve büro personeli kadrolarında görev yapacak.

Adaylar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı Sistemi'ne otomatik yüklenecek. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların bilgilerini beyan ederek belgelerini manuel olarak "pdf" ya da "jpeg" formatında sisteme yüklemeleri gerekecek.

Başvurusu kabul edilen adayların yerleştirme işlemi, başvurdukları sözleşmeli personel pozisyonları ve nitelikleri dikkate alınarak merkez teşkilatı ve il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. KPSS'den yüksek puan almak bu ilanda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecek.

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