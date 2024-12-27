  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! İşte başvuru şartları
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! İşte başvuru şartları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 personel alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular ocak ayında başlayacak ve müracaatlar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! İşte başvuru şartları
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 19 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bakanlığın merkez teşkilatında sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere, bilgisayar mühendisliği bölümünden 4, endüstri mühendisliğinden 8, elektronik mühendisliğinden 1, makine mühendisliğinden 1, istatistik bölümünden 1, şehir ve bölge planlama bölümünden de 1 olmak üzere 16 personel istihdam edilecek.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak

Adaylar, 13-27 Ocak 2025 döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak. Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Ankara'da yapılacak sınavın tarihi, yeri ve saati daha sonra Bakanlığın internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecek.

Başvuru şartları için tıklayın 

3 AB uzman yardımcısı alınacak

Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 Avrupa Birliği (AB) uzman yardımcısı alımı da gerçekleştirilecek.

Söz konusu kadrolara hukuk bölümünde 1, iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümlerinden ise 2 personel istihdam edilecek.

Başvurular 31 Ocak 2025'te başlayıp 17 Şubat 2025'e kadar sürecek. Adaylar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı Ankara'da yapılacak. Sınav tarihi daha sonra Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel alacakSanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel alacakEkonomi
KİT'lerin personel alım usulleri belirlendi! 3 yıl şartı devam edecekKİT'lerin personel alım usulleri belirlendi! 3 yıl şartı devam edecekEkonomi
Ekonomi
TCMB 2025'te faiz indirmeye devam edecek mi?
TCMB 2025'te faiz indirmeye devam edecek mi?
540 bin hurda araç dönüşüme gitti! Barkodlama ile ‘change’ yönteminin önüne geçildi
540 bin hurda araç dönüşüme gitti! Barkodlama ile ‘change’ yönteminin önüne geçildi
Dev bankalar TCMB’nin faiz indirimi tahminlerini güncelledi
Dev bankalar TCMB’nin faiz indirimi tahminlerini güncelledi
Dışarıda yemek pahalı! Gıdada kâr marjı nasıl yükseldi?
Dışarıda yemek pahalı! Gıdada kâr marjı nasıl yükseldi?
Tiran Büyükelçisi Atay'dan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin 2024 yılı seyrine dair değerlendirme
Tiran Büyükelçisi Atay'dan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin 2024 yılı seyrine dair değerlendirme
Türkiye'de bir ev almak için kaç ay çalışmak gerekiyor?
Türkiye'de bir ev almak için kaç ay çalışmak gerekiyor?