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Sanayi verileri sonrası ‘adı kondu’: Durgunluk

Sanayi ve istihdam verilerinin detaylarını inceleyen ekonomistler, yeniden ekonomide durgunluk tartışmalarını başlattı. TEPAV Makrooekonomi Çalışmaları Direktörü Dr. Ali Çufadar, verilerin “durgunluğu” gösterdiğini belirtti.

Şeyda Uyanık
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Sanayi verileri sonrası ‘adı kondu’: Durgunluk
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TÜİK verileri eşliğinde ekonomideki gelecek sorgulanırken, sanayi ve istihdam verilerindeki değişim de yakından izleniyor.

Sanayi verilerinde gerileme sürerken, istihdamda da işsizliğin gerilemesi dikkat çekti. Sanayi verilerindeki gerileme için durgunluk tartışmaları yeniden alevlendi.

Sanayi verilerinin detaylarını inceleyen TEPAV Makrooekonomi Çalışmaları Direktörü Dr. Ali Çufadar, öncelikler “Sanayide ne oluyor?” diye sorarak grafiği şu şekilde paylaşıyor:

“Yerel seçim sonrası durgunluğa girdik (Taralı bölge). Aynı 2019 yılındaki ölçülere yakın. Özeti? Bu dengelenme falan değil. Durgunluğun kapısından adımın atılması. Turpun büyüğü henüz heybede. Grafiği nasıl okuyacağız? Turuncu, maviden; Yüksekse, işler iyi, potansiyelin üzerindeyiz. Eşitse; dengedeyiz, "dengelenme" buna denir. Düşükse; işler kötü, durgunluktayız.”

“İç talebin canlı olması, şehir efsanesi”

Çufadar sonrasında da sanayi verileri üzerinden görülen durgunluk için paylaşımlarına şu şekilde devam etti:

“Özeti de şu; "Saha" mayıstan başlayarak işlerin belirgin yavaşladığını söylüyordu zaten. İç talep canlı diye yaygın konuşulurken; "şehir efsanesi" diyordum. "Sağlıklı ölçülebilen" sanayi verisi de bunu destekliyor. Perakende satış -işsizlik verilerini çok önemsemiyorum.”

“Adını koyalım: Durgunluk”

Dr. Ali Çufadar, verilerdeki göstergeler için durgunluğa girildiğini işaret ederek, şunları iletti:

“Evet; adını artık koyalım. "Durgunluğa" girmiş bulunmaktayız... Evet, artık durgunluk aşamasındayız. Ama reel sektörün, özellikle büyüklerin, güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu önemli. Zira 2021-23 yıllarında "gelir-servet transferiyle" altın dönemlerini yaşamışlardı.”

Mahfi Eğilmez de sanayi verilerinde "durgunluk" gördü

İktisatçı Mahfi Eğilmez de sanayi verilerine yönelik yorumunda, durgunlağa işaret etti: 

"Sanayi Üretim Endeksi değişimi Temmuz'da da eksi çıktı. Üçüncü çeyrekte durgunluğun yoğunlaştığının işaretleri"

 

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