Sanayici gazına indirim, konutlarda değişim yok

Mehmet KARA

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ BOTAŞ, doğalgaz satış fiyatlarında düzenleme yapıldığını duyurdu. BOTAŞ’tan alınan bilgiye göre 1 Mart 2023 tarihinden geçerli olacak şekilde, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 20.95 ile yüzde 26.12 oranlarında indirim yapıldı.

BOTAŞ, elektrik üretimi amaçlı doğalgazın toptan satış fiyatını da yüzde 20 aşağı çekti. Konutlarda satılan doğalgazın satış fiyatında ise bir değişiklik yok. BOTAŞ yetkilileri, Avrupa’da Macaristan ve Ukrayna’dan sonra en düşük konut doğalgazı fiyatının Türkiye’de uygulandığını belirtti.