Sanayici Marmara dışına yöneliyor, yatırım rotası Anadolu’ya kayıyor

İMAM GÜNEŞ

Marmara Bölgesi’ndeki yoğun üretim altyapısı, deprem riski ve sürdürülebilirlik kaygıları, yatırımcıların karar mekanizmalarında önceliğin değişmesine yol açtı. Merkezde olmak veya yüksek prim beklentisi yerine zemin güvenliği, lojistik avantaj, üretim devamlılığı ve uzun vadeli planlanabilirlik ön plana çıkıyor.

Anadolu’nun bazı şehirleri, planlı altyapı, organize sanayi bölgeleri, genişleme imkânları ve düşük deprem riskiyle yatırımcıya daha güvenli seçenekler sunuyor. Bu durum, sanayi yatırımlarında olduğu kadar depo, lojistik ve e-ticaret odaklı yatırımlarda da belirleyici bir faktör hâline geldi.

GABORAS verilerine göre, büyük ölçekli sanayiciler OSB parsellerini satın alırken, orta ve küçük ölçekli işletmeler kiralama ile esnek modelleri tercih ediyor. Özellikle depo ve lojistik alanlara olan talep, e-ticaretin hızla büyümesi, ihracattaki artış ve lojistik maliyetlerin yönetilebilirliği ile paralel şekilde yükseldi. Konut tarafında ise yatırımcılar güçlü lokasyon, güvenli yapı ve uzun vadeli değer artışı kriterine göre hareket ediyor. Fiyatlar nominal olarak yüksek kalmaya devam ederken, artış hızı belirgin şekilde yavaşladı.

Yatırımcı artık risk dağıtma refleksiyle hareket ediyor

Sanayinin Marmara’dan Anadolu’ya yönelmesi yalnızca bir beklenti değil, yatırım ve satış verilerine yansıyan somut bir eğilim olarak görülüyor. Piyasadaki gelişmeleri EKONOMİ’ye anlatan GABORAS CEO’su Ruhi Konak, Marmara’daki yoğun üretim altyapısının deprem riskiyle birlikte yeniden değerlendirilmesinin yatırımcı davranışlarını değiştirdiğini söyledi.

Konak, yatırım kararlarında artık merkezde olmanın ya da kısa vadeli prim beklentisinin değil, zemin güvenliği, sürdürülebilir lojistik ve üretim sürekliliğinin öne çıktığını belirterek, “Son dönemde veriler, sanayinin Marmara’dan Anadolu’ya yönelmesinin söylemsel bir beklenti olmadığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar artık risk dağıtma refleksiyle hareket ediyor. Karar mekanizmasında zemin güvenliği, lojistik sürdürülebilirliği ve üretimin devamlılığı belirleyici hale geliyor. Aynı metrekare maliyetiyle daha güvenli ve büyümeye uygun alternatifler daha fazla değerlendiriliyor” dedi.

Genel eğilim arsa satın alma, depo kiralama

Sanayi ve lojistik yatırımlarında mülkiyet tercihlerinin ölçeğe göre farklılaştığını belirten Konak, büyük sanayicilerin genellikle OSB parsellerini satın almayı tercih ettiğini ifade etti. Büyük ölçekli yatırımlarda mülk sahibi olma yaklaşımının güçlü olduğunu aktaran Konak, “Arsa kıtlığı ve maliyetlerin ileride artacağı beklentisi de satın alma kararlarını güçlendiriyor” diye konuştu.

Orta ölçekli işletmelerin çoğunlukla kiralama ile başlayıp birkaç yıl içinde satın almaya yöneldiğini belirten Konak, küçük ve yeni girişimlerde ise kiralama eğiliminin daha yüksek olduğunu vurguladı. Depo ve lojistik alanlarda kiralama modelinin daha yaygın olduğunu ifade eden Konak, “E-ticaret ve lojistikte talep dalgalanmaları daha hızlı yaşandığı için işletmeler esnek hareket edebilecekleri kiralama modelini tercih ediyor” dedi.

Piyasada bekleme psikolojisi

2026’nın ilk aylarında sınırlı bir toparlanma sinyali görüldüğünü ifade eden Konak, güçlü bir sıçrama için henüz erken olduğunu belirterek şunları söyledi: “Faiz indirimi, talebi canlandırabilir ancak bu durum fiyatların otomatik olarak yükselmesi anlamına gelmiyor. Arz tarafı da son dönemde daha planlı ilerliyor. Güçlü zemin, yeni yapı ve doğru fiyatlama sunan projelerde hareketlilik artarken, ikinci el ve yüksek fiyatlı segmentlerde temkinli seyir devam ediyor. Geçmiş faiz indirimi dönemlerinde satış hacmi hızla artmış, fiyatlar ise birkaç ay gecikmeyle yükselmişti. Mevcut dönemde ise etkinin daha sınırlı ve daha seçici olmasını bekliyoruz.”

Konak, yatırımcıların artık kararlarını yalnızca fiyat üzerinden değil risk ve uzun vadeli sürdürülebilirlik kriterleri üzerinden değerlendirdiğini belirterek, “Alıcı tarafı artık çok daha bilinçli. Fiyat hassasiyeti yüksek ve yatırım kararlarında daha detaylı analizlerle alınıyor. Bu nedenle geniş tabanlı bir fiyat sıçramasından ziyade segment bazlı hareketlerin öne çıkması daha olası görünüyor” diye konuştu.

Fiyatlar düşmüyor, artış hızı yavaşlıyor

Konut piyasasında fiyatların nominal olarak düşmediğini ancak artış hızının belirgin şekilde yavaşladığını belirten GABORAS CEO’su Ruhi Konak, piyasanın daha temkinli bir döneme girdiğini söyledi. TCMB Konut Fiyat Endeksi verilerinin son dönemde artış hızının gerilediğini gösterdiğine değinen Konak, “Enflasyondan arındırıldığında bazı bölgelerde fiyatlar yatay seyrediyor. Bugün piyasada doğru lokasyon, güçlü zemin yapısı ve makul fiyatlama sunan projelerde hareketlilik sürerken, yüksek fiyatlı ve ikinci el segmentte daha temkinli bir tablo var” ifadelerini kullandı.