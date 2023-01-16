Sanayici tercihini Kütahya’dan yana kullandı, yatırım patlaması yaşandı

Mehmet Rıdvan CEBECİOĞLU /KÜTAHYA

Kütahya’da 2022’de işler iyi gitti. İhracat ve özellikle yatırımlarda yüksek artışlar oldu. Körfez illerinde yaşanan doygunluk ve arazi fiyatlarındaki artış nedeniyle yatırımcılar Kütahya’ya yöneldi. Mevcut 5 OSB tam doluluğa ulaştı. OSB yönetimleri yer açmak için, toplam 7 milyon metrekareye yakın genişleme alanını yatırımcılara sunmak için çalışıyor. Altıntaş Zafer OSB ve Simav Tarımda Dayalı Sera OSB’nin yanı sıra kuruluş aşamasındaki Simav OSB ile Kütahya’daki toplam OSB sayısı 8’e çıkacak. 2022’de seramik sektöründe büyük yatırımlar gerçekleşti. Rönesans Alüminyum’un 2.4 milyarlık projesi, Eti Gümüş’ün 1.7 milyarlık projesi, Farika Porselen’in 1.5 milyarlık yatırımı, Veli Akgün Seramik’in 1.2 milyarlık yatırımı gibi, her birinin yatırım değeri 1 milyarı aşan 4 proje başladı.

Kütahya’da 2022’de şirket kuruluş ve kapanışları yönünden durum parlak değildi. Şirket kuruluşlarında artış olmakla birlikte kapanışlar ve tasfiye edilen sayısında geçen yıla kıyasla yüksek oranlı artışlar gözlendi. Körfez ve çevre bölgelerdeki doygunluk Kütahya’yı öne çıkarmaya devam ediyor. Bütün başkanlar özellikle istihdam yönünden yüksek artışlar bekliyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Başkanı Esin Güral Argat, “Birkaç yıl içerisinde ortalama 10 bin ek istihdam sağlanacağına inanıyoruz” dedi.

Belediye bütçesi 4 yılda 10 kat arttı

Kütahya Belediyesi kentin geleceğine katkı sağlayacak birçok vizyon projesi hazırlıyor. Sosyo-kültürel alanlar ve yeni iş sahaları için 1.7 milyar lira yatırım öngörüldü. Bu rakam 2.8 milyar lira olan 2023 yılı bütçesinin yüzde 60’ını oluşturuyor. Vazo Kule, Vadi Kütahya, Kanal Kütahya, yeni kültür merkezi, Kütahya Kültür Parkı, Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi ile Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi gibi dev yatırımların temeli atılacak. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Belediye bütçesini son 4 yılda 10 kat artırdık. Bunun da yüzde 60’ı yani 1,7 milyar lirası yatırımlara ayrıldı. İlk kez, 15-20 yıllık süreçte Kütahya Belediyesi’nin bütçesi bu kadar fazla bir payla yatırıma ayrılmış oldu. Önümüzdeki yıl şehrimizin birçok yerinde şantiye gibi yeni imalatların yapılacağını hepimiz göreceğiz” ifadelerini kullandı.

■ İHRACATI, TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE ARTTI

Kütahya ihracat atağını 2022 yılında da sürdürdü. 2021 yılının ilk 6 ayında 167.1 milyon dolar ihracat yapılmıştı. Bu rakamı geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 54,18 artırarak 257 milyon 674 bin dolara yükseltti. İkinci yarıda Avrupa’daki resesyon, küresel belirsizlikler, savaş gibi dış faktörlerin etkisiyle ihracat artışı hız kesse de, yılı Türkiye ortalamasının (yüzde 12.9) üzerinde, yüzde 17,88 artırarak 460 milyon 539 bin dolara ulaştırdı.

■ KURULAN ŞİRKET SAYISINDA YÜZDE 18 ARTIŞ OLDU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan 2022 Ocak-Kasım verilerine göre Kütahya’da 223 yeni şirket kuruldu. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 189’du. Şirket kuruluşlarında yüzde 18 artış gerçekleşti. Gerçek kişi ticari işletme ve kooperatif kuruluşlarında ise düşüş oldu. Kapanan - tasfiye edilen şirket sayısı da yüzde 56 artarak 48’den 75’e yükseldi.

■ YATIRIM PROJELERİNDE 3,6 KATLIK ARTIŞ OLDU

Kütahya’da yatırım için 2021 yılının 11 aylık döneminde yatırım değeri 3 milyar 620 milyon TL olan 55 yatırıma teşvik belgesi alınmıştı. 2022 yılının aynı döneminde 90 proje için belge alındı. Bu projelerin yatırım değeri, 2021’nin aynı dönemindeki yatırımlara göre yüzde 260 artışla 13 milyar 39 milyon TL’ye ulaştı. Öngörülen istihdamda da yüzde 81’lik artış oldu.

BAŞKANLAN NE DEDİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (KUTSO) BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT:

OSB’LERİMİZİN BAŞARISI GELECEĞE DAİR BEKLENTİLERİMİZİ YÜKSELTİYOR

2022’de en büyük yatırımlar seramik sektöründe yapıldı. Bu sektörü oluklu mukavva ambalaj, tekstil ve plastik sektörleri takip etti. Yeni yatırımlarda Kütahyamızı oldukça şanslı görüyorum, ilerisi içinse çok daha umutlu ve heyecanlıyım. Özellikle OSB’lerin başarısı geleceğe dair beklentilerimizi yükseltiyor. İl merkezindeki Kütahya OSB, 30 Ağustos OSB, Seramik OSB’nin yanı sıra Altıntaş ilçemizde yer alan Zafer OSB’de doluluk oranlarımız çok yüksek seviyelere ulaştı. Talep ettiğimiz genişleme alanları için onaylar alındı. Büyük bir gayretle genişleme çalışmalarını yürütüyorlar. 2022 yılı ağırlıkla altyapı hazırlıkları ile geçti. 2023’ün yatırım yılı olacağına, birkaç yıl içerisinde ortalama 10 bin ek istihdam sağlanacağına inanıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede üretim ve istihdamı artıracak projeler planladık. Ayrıca, ileri teknoloji üretim yapan işletme sayısının artırılması amacıyla önemli çalışmalar yapacağız.

KÜTAHYA OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TOLGA ESKİOĞLU:

KÜTAHYA OSB ŞEHRİN LOKOMOTİFİ OLMAYI SÜRDÜRECEK 2022

yılı kapasite artışlarıyla geçti. Yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik genişleme alanı çalışmasını 2023 yılında tamamlayacağız. Yeni alanımızın tamamını tahsis edeceğimizi düşünüyoruz. Şu anda 13 firmamız inşaat ve montaj aşamasında. Yıl içinde üretime geçecek bu firmalarımız yaklaşık 2 bin 500 kişiye yeni istihdam sağlayacak. Yeni yatırımlar dışında kalan mevcut fabrikalarımızda da 2023 yılında kısıtlıda olsa bir üretim ve istihdam artışı bekliyoruz. Yeni yapılacak tahsisler ve faaliyete geçmek üzere olan firmalarımız ile 2023 yılında da istihdam ve üretimde şehrin lokomotifi Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olacak diye düşünüyoruz.

30 AĞUSTOS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ÇETİNER:

OSB’MİZİ VE ŞEHRİMİZİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

36 sanayi parselinde 30 firma bulunuyor. 25 sanayi parseli üretimde, 10 sanayi parseli inşaat ve bir sanayi parseli planlama aşamasında. Toplam 2 bin 107 personel istihdam ediliyor. Bu yılın ikinci yarısında 2 milyon 170 bin metrekarelik genişleme alanının 1 milyon 200 bin metrekarelik bölümünde altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. 2023 yılı Cumhuriyetimiz açısından önemli olduğu kadar OSB’miz açısından da çok önemli bir yıl olacak. Genişleme çalışmaları devam ederken, mevcut alanımızda hizmet kalitesinin daha ileriye taşınmasını, sosyal alanların çoğaltılmasını, enerji verimliliği ve yeşil OSB olmak yönündeki adımlarımızı daha da hızlandırarak hem OSB’mizi hem de şehrimizi cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz.

ALTINTAŞ ZAFER OSB MÜDÜRÜ GÖKSEL ILGAZ:

FABRİKALAR İNŞAATA BAŞLADI, 19 MİLYAR TL YATIRIM YAPILACAK 18 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Ruhsat alan 5 firmadan 2’si inşaata başladı. 20 firma inşaat ruhsatını almak üzere. 2023 yılının ilk yarısında 25 firmanın inşaatını tamamlayarak kademeli olarak üretime geçmesini bekliyoruz. Bölgemizde yapılan tahsisler kapsamında 19 milyar liralık yatırımın gerçekleşmesi ve yaklaşık 18 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Ayrıca mevcut OSB alanımıza ilave olarak, 8 milyon 480 bin metrekare genişleme alanı için çalışmalar sürüyor. Burası için şimdiden toplam 2 milyon metrekare tahsis talebi alındı.

YARIN: ESKİŞEHİR