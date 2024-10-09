Sanayici zorda, kredi erişiminde daralma yaşanıyor! EBSO Başkanı uyardı: Yeni iflaslar kapıda

Sıkılaşma politikasının başlamasıyla birlikte enflasyonla mücadele kapsamında ekonomide zorlayıcı bir süreç başladı. Sanayici bu süreçte enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için elini taşın altına koydu. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Umarım, sanayicimizin fedakârlığı, katlanılan zorluğa değer. Çünkü, esas olan enflasyonda kalıcı düşüşü yakalamaktır” ifadelerini kullandı.

"Krediye erişim imkanı daraldı"

Ender Yorgancılar Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, özellikle sonbahar ve kış aylarında iflaslarda artış yaşanacağını ifade ederek “Özellikle yükselen faiz oranlarıyla birlikte, krediye erişim imkânının büyük oranda daralmış olması, sanayicileri daha da zorlayan bir sürece soktu. Sanayiciler için zorlu süreç devam edecek” dedi.

Sanayide en sert daralma yaşandı

2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 1.8 ile küçülen tek sektör sanayi oldu. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sektördeki daralma ile ilgili “2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 1.8 ile küçülen tek sektör sanayi olmasının yanı sıra, sanayi üretim endeksi haziran ayında yüzde 5, temmuz ayında yüzde 3.9 daraldı. Sanayi üretimindeki bu daralmalar, 2023 Kahramanmaraş depremlerinden beri en sert daralma olarak kayda geçti. PMI imalat satın alma yöneticileri endeksinin de 2024 Mart ayından beri gerileme eğiliminde olduğunu ve temmuz ayında 47.2 düzeyine gerilediğine tanık olduk. Tüm bu daralma verileri, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan faiz artırım ve sıkılaşma politikasıyla AB ülkelerindeki yavaşlamanın bir sonucu olarak yorumlamak gerekiyor. Yüksek maliyetler, finansmana ulaşım sıkıntıları, ihracat pazarlarındaki daralmanın açık bir sonucu” yorumunda bulundu.

“Umarım, sanayicimizin fedakârlığı, katlanılan zorluğa değer”

“Sanayi kaybederse, Türkiye kaybeder” diyen Yorgancılar, “Yorumumuz her zaman geçerliğini koruyor. Sıkılaşma politikasına başlandığında, bakan Mehmet Şimşek ve ekonomistler tarafından çok zor iki yıllık bir sürecin bizi beklediği ancak enflasyonla mücadele kapsamında bu sürece katlanmak gerektiği ve sonunda işlerin tekrar rayına gireceği açık şekilde ifade edilmişti. Umarım, sanayicimizin fedakârlığı, katlanılan zorluğa değer. Çünkü, esas olan enflasyonda kalıcı düşüşü yakalamaktır. Bu bağlamda, sanayideki daralmanın bir süre daha devam edeceğine, politikalarda bir sapma veya olağandışı gelişmeler olmadığı sürece orta ve uzun vadede tekrar toparlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yükselen faiz ve kredilere erişimin daralması sanayiciyi zora soktu”

Artan finansman ve girdi maliyetleri sanayicileri en çok zorlayan hususlardan olduğunu dikkat çeken Yorgancılar, “Özellikle yükselen faiz oranlarıyla, krediye erişim imkânının büyük oranda daralmış olması, sanayicileri daha da zorlayan bir sürece soktu. Döviz kurunun uzun zamandır sabit olması ise ihracatçılarımızı zorluyor. Bu sürecin bir süre daha devam edip, sanayicilerimizi zorlamaya devam edeceği aşikârdır. Daralma sürecinin etkilerinin zayıflamasıyla, artan maliyetlerin olumsuz etkileri de azalacak. Ancak, önemli olan sanayinin buna benzer finansal kırılganlık konjonktürlerinden daha az etkilenebilecek sağlamlıkta olmasıdır. Üretimin sürekliliği açısından ihtiyaç duyulan ara eleman sorununun da çözülmesi gerekiyor” dedi.

“İflaslar artabilir”

Son dönemlerde birçok sektörden şirket iflasları ve konkordato haberleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar, “Özellikle sonbahar ve kış aylarında sanayideki istihdamın daralacağı, konkordatoların artacağı ve zombi şirket olarak tabir edilen finansal açıdan yeterince sağlam olmayan şirketlerde iflasların daha fazla olacağı ekonomistlerce dile getiriliyor. Bu anlamda, iflaslarda artış yaşanacağını ifade edebiliriz” diye konuştu.

“2025 enflasyon hedefi oldukça iyimser”

OVP’deki hedefleri de değerlendiren Yorgancılar, “Dezenflasyonist süreçte, yapılan fedakârlıkların karşılığını gelecek seneden itibaren almayı ümit ediyoruz ki OVP’deki veriler de bunu teyit ediyor. Elbette öngörülerin tutması için hem para hem de maliye politikalarının birbiriyle uyumlu şekilde kesintisiz hareket etmesi şart. Ancak, 2025 enflasyonunu oldukça iyimser bulduğumu ifade etmem gerekiyor. 2025’in ilk yarısında izlenecek politikalar bu anlamda belirleyici olacak. Bu da yatırımlar ve ihracatın üstündeki baskıyı ya daha da artıracak ya da ortadan kaldıracaktır. Enflasyonla mücadelede, para politikasını destekleyen tüm adımların da eşzamanlı atılmasını bekliyoruz” dedi.

Yorgancılar, enflasyonda zirvenin geride kaldığını dikkat çekerek yıl sonu beklentilerini de açıkladı. Yorgancılar 2024 enflasyon beklentileri ile ilgili şunları söyledi:

“Büyümenin yüzde 2-2.5 seviyelerinde enflasyonun da yüzde 43-45 aralığında gerçekleşmesini bekliyorum. Bu yıl artık bitiyor. Önemli olan gelecek yıldır.

Enflasyonla mücadele programından taviz verilmezse, enflasyondaki gerilemenin yavaş da olsa devam etmesini, ancak 2025 yılı hedefinin biraz daha üstünde gerçekleşmesini bekliyorum. Enflasyonda zirvenin geride kalmış olması, geçmiş 1 yıla göre plan yapmamıza imkân tanıyacak. Bu açıdan umutluyuz. Ve mutlaka, enflasyonla mücadelenin kesintisiz devam etmesini, maliye politikaları ve yapısal reformlarla da desteklenmesini zaruri görüyorum.”