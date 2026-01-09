"Sanayici zoru geride bıraktı ihracatta hedef büyüttü"

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Demir ve demir dışı metaller sektörü, küresel belirsizlikler, yüksek faiz ortamı ve artan ithalat baskısına rağmen 2025 yılını ihracatta artışla tamamladı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, 2025’te 13,5 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını belirterek, 2026 için 15 milyar dolarlık hedef koyduklarını açıkladı.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün 218 ülkeye ihracat yaptığını kaydeden Tecdelioğlu, 2025’te 113 ülkeye ihracatın arttığını, 105 ülkede ise düşüş yaşandığını aktardı. Tecdelioğlu, en fazla ihracat yapılan ülkelerin ise Almanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve ABD olduğunu dile getirdi.

“Kârımızı faize veriyorduk, şimdi artıya geçeceğiz”

2025 yılının sanayici açısından son derece zor geçtiğini vurgulayan Tecdelioğlu, “Yüksek faiz, düşük kur ve artan maliyetler nedeniyle işletmeler ciddi anlamda zorlandı. Birçok firma kârını faize verdi, hatta zarar etti. 2025 zor bir yıldı, iyi ki bitti. Tüm zorluklara rağmen 2026’ya daha iyimser bakıyoruz. Kötü günleri geride bıraktık. Bundan daha kötüsü olmaz. Doğru politikalarla sanayi ve ihracat yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilir” dedi.

İhracatçıların en sıkıntılı olduğu konulardan biri olan yüksek faiz-düşük kur sarmalına vurgu yapan Tecdelioğlu, ihracatçının 2026 yılında düşen faizlerle birlikte paraya daha kolay ulaşabilir hale geleceğine dikkat çekti. Bu durumun ihracatta hareketliliğin önünü daha da açacağını ifade eden Tecdelioğlu, “2025’te yüksek faizle çok zorlanıyorduk, kârımızı faize veriyorduk, hatta zarar ediyorduk. İşletmeler ciddi anlamda zarar yılı yaşadı. 2026’nın ise zarardan kurtulup artıya geçtiğimiz bir yıl olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dolar kurundaki baskıyı, paritedeki yükseliş tolere edecek”

2026 yılında euro/dolar paritesinde de yükseliş beklendiğini ve bu durumun ihracata olumlu yansıyacağını kaydeden Tecdelioğlu, şunları söyledi: “Biz ihracatımızın yüzde 55’e yakınını euro bölgesine yapıyoruz. 2026 yılında paritenin 1,25’lerin üzerine çıkacağı, doların daha ucuz, euronun ise daha kıymetli olacağı yönünde beklentilerimiz var. Yani içeride dolar kuru üzerindeki baskıyı, paritedeki yükseliş tolere edecek. Ayrıca yine bu yıl da yurtdışı temaslara çok ağırlık vereceğiz ve fuarlar, B2B’ler ve ticaret heyetleri ile 2025 yılından daha fazla faaliyet gerçekleştireceğiz. Daha fazla üyemizin yurt dışında ilişki kurabileceği, dünya pazarından pay alabileceği ilişkileri tesis etmeye çalışacağız.”

Amerika pazarına da değinen Tecdelioğlu, “Biz Amerika’nın standartlarını, ihtiyaçlarını ve pazarını daha yeni yeni öğreniyoruz. Bundan sonra Amerika’da derinleşebilir, lojistik depolar kurabilir ve daha fazla pay alabiliriz” dedi.

“Sektörel bazlı, stratejik bir sanayi planına ihtiyaç var”

Türkiye ekonomisinde yapısal bir dönüşüm yaşandığına dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sanayinin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payının hızla düştüğünü, ithalatın ise ciddi bir tehdit haline geldiğini söyledi. İstihdamın hizmet sektörüne kaydığına değinen Tecdelioğlu, "Türkiye kabuk değiştiriyor. Yerli sanayicinin gümrük duvarlarıyla korunması gerekiyor. Aksi halde üretim gücümüz zayıflar. Uzun vadeli olarak yapısal çözümlerle hareket etmemiz lazım. Bu noktada sektörel bazlı, stratejik bir sanayi politikasına ihtiyaç var. Bu tür çalışmaların içinde biz de TİM olarak yer almak, oyunun bir parçası olmak isteriz" dedi.