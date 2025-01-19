Sanayicilerden TCMB Başkanı Karahan’a 12 maddelik liste!

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş’ün yanı sıra ESO yöneticileri ve sanayiciler TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan’a ESO üyelerinin sorun, beklenti ve talepleri hakkında bilgi verildi.

Görüşmede, Eskişehir Sanayi Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Hayata geçirdiğimiz ciddi projeler ve sahip olduğumuz kabiliyetlerimiz var. ESO Model Fabrika, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi ve ESO Akademi, Eskişehir sanayisine güç katan unsurlardır” dedi.

Talep ve önerileri 12 maddede sıraladı

“Biz iş insanlarını şeffaf bir şekilde bilgilendirmenize, uzun vadeli ve çözüm odaklı güvenilir politikalar üretmenize çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz sanayiciler ve iş insanları her ne olursa olsun istihdama, üretmeye ve ürettiğimizi rekabetçi fiyatlarla ihraç etmeye devam edeceğiz. Size ve ekonomi yönetimine güveniyoruz” diye konuşan Kesikbaş, sanayicilerin talep ve önerilerini şu şekilde sıraladı:

1. Yapısal Ekonomik Reformlar: Uzun vadeli büyümeyi destekleyen reformlarla verimlilik artırılması, sanayiye yönelik bürokratik engellerin kaldırılması ve işgücü piyasasının iyileştirilmesi.

2. Kamu Harcamaları ile Özel Sektör Enflasyonu Arasında Dengele Kurulması: Kamu harcamaları ve fiyatlarının özel sektör maliyetlerini artırmaması, böylece fiyat artışlarının dengelenmesi.

3. Faiz Politikası: Düşük faiz oranlarıyla finansmana daha kolay erişim ve kredi maliyetlerinin azaltılması.

4. Enflasyon Kontrolü: Enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması.

5. Döviz Kuru İstikrarı: Döviz kurlarında ani dalgalanmaların önlenmesi ve kurun öngörülebilirliği.

6. Para Politikası Şeffaflığı: Para politikalarının öngörülebilir ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi.

7. İhracatın Finansman İmkanları: Özellikle ihracat projeleri için uygun koşullarda uzun vadeli kredi imkanları sunulması.

8. Reel Sektöre Destek Programları: Sanayi sektörüne özel teşvik ve kredi programlarının geliştirilmesi.

9. Likidite Sağlanması: Piyasalarda likidite sıkıntısı yaşanmaması için gerekli adımların atılması.

10. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi: İstikrarlı bir ekonomik ortam yaratılarak sanayicilerin uzun vadeli planlar yapabilmesi.

11.Konut ve Barınma Sorunu: Eskişehir'de konut sorunu ve yüksek barınma fiyatlarının temel nedenleri, imara açılan arsa yetersizliği, tek merkezli büyüme, hızla artan kira fiyatları ve kentsel dönüşüm eksikliği olarak sıralanabilir. Çözüm olarak da sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri üretilmesi, yeni imar alanları ve alternatif merkezlerin oluşturulması önerilmektedir.

12. Nitelikli Personel Eksikliği: Mesleki eğitim sisteminin sanayinin ihtiyaçlarına ve uygulamalarına doğrudan cevap verememesinden kaynaklı olarak ciddi bir nitelikli personel sorunu yaşanmaktadır. İş dünyasıyla işbirliği ile modern eğitim müfredatlarının oluşturulması, uygulamalı teknik eğitim ve staj imkanlarının artırılması, meslek lisesi mezunlarına farklı sosyal ve ekonomik haklar tanınması gibi çözüm önerileri bulunmaktadır.

Yoğun katılım oldu

Ziyarette ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş’ün yanı sıra Meclis Başkan Yardımcıları Nilay Güneş Erdemir, Gürhan Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özdemirel, Hakan Korkmaz, Mehmet Rallas, Murat Sürel, Meclis Katip Üyesi Furkan Ay, Meclis Üyeleri Ömer Benli, Muhsin Akbaş, Evren Şahin, Bülent Ayva, ESO Üyesi Serdar Korkmaz, Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Ramazan Yanar ve KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz yer aldı.