Sanayicilere yeni finansman paketleri geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nın ardından CNBC-e'ye özel açıklamalarda bulundu.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın öncelikleri olduğunu söyleyen Kacır, "Üreticilerimizin, sanayicilerimizin yanında olmak hem de emekçilerimizin istihdamını desteklemek bizim önceliğimiz. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay bu alana yönelik 750 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisi, artı 250 milyar liralık işletme kredisinin duyurusunu yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Kacır, "Dolayısıyla imalat sanayinde özellikle istihdamı korumaya yönelik 1 trilyon liralık ve yatırımları hızlandırmaya yönelik 1 trilyon liralık alan oluşturmuş olduk." dedi.

İstihdamını koruyan firmalara finansman desteği

Kacır, bankalar ve katılım bankalarının Bakanlık ve KOSGEB ile birlikte süreci yönetmek üzere gerekli imzaları attığını belirterek şunları söyledi:

"Burada bugün neredeyse bütün bankalarımız ve katılım bankalarımız, Bakanlık ve KOSGEB'le birlikte bu süreci yönetmek için imzaları atmış oldular.

Tüm sektörlerimizde istihdamını koruyan KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli firmalarımıza finansman desteği sağlayacağız.

Tabii bunun inşallah devamı da gelecek. Bu yılın ilk yarısında istihdamını koruyanlar, yılın ikinci yarısında da koruyanlar bu desteklerden yararlanacaklar."

Rekabetçi üretim ve ihracat önceliği sürecek

Kacır, sanayinin güçlendirilmesiyle birlikte yeşil ve dijital dönüşümün de hızlandırılacağını belirterek, "Bu süreç sanayimizin güçlendiği, istihdamın korunduğu ve bir yandan da yeşil ve dijital dönüşümü hızla hayata geçirdiğimiz bir süreç olacak. Rekabetçi üretim ve rekabetçi ihracat önceliğimiz olmaya devam edecek. Ben gerçekten Hazine ve Maliye Bakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza ve tüm paydaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. Bankalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni çerçeve 1-2 hafta içinde açıklanacak

Yatırım taahhütlü avans kredisinin 750 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatan Kacır, yeni çerçevenin kısa süre içinde açıklanacağını söyledi.

Kacır, "İfade ettiğim gibi, yatırım taahhütlü avans kredisini 750 milyar liraya çıkardık. İnşallah 1-2 hafta içinde yeni çerçeveyi de duyuracağız. Orada hâlihazırda yüksek teknoloji odaklı stratejik yatırımlar var. Bunu biraz daha genişleterek bölgesel kalkınmayı, başlamış yatırımların hızlanmasını da destekleyen bir anlayışla hareket edeceğiz." dedi.

Kacır, 250 milyar liralık işletme kredisi paketinin ardından yeni adımların da geleceğini belirterek, "İşletme kredilerine dönük bu 250 milyar liralık kredinin kullanılmasının ardından yeni paketleri de inşallah sanayicilerimiz için hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Dört sektöre çalışan başına 3 bin 500 lira destek

Kacır, hazır giyim, tekstil, deri ve konfeksiyon sektörlerine sağlanan istihdam desteğine de değinerek, "Biliyorsunuz biz 14 sektörümüze; hazır giyim, tekstil, deri, konfeksiyon… Bu sektörlerimize çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlıyoruz." dedi.

Kacır, "Ve memnuniyetle görüyoruz ki 2005 yılındaki Aralık istihdam düzeyi, 2026 Haziran ayı itibarıyla korundu, hatta bu 4 sektörümüzde ilave istihdam oluştu. Bu, aslında sanayicilerimizin gayretinin neticesidir" ifadelerini kullandı.