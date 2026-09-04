"Sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız"

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin de önemli bir ekonomik süreçten geçtiğini belirterek, “Enflasyonla mücadele hepimiz için önemli. Ancak bu mücadeleyi üretimden kopmadan yürütmemiz gerekiyor. Sanayimizin üretim kapasitesini, istihdamımızı ve ihracat gücümüzü korumalıyız. Bunun için sanayicimizin finansmana erişimi büyük önem taşıyor. Bizim beklentimiz; öngörülebilir bir ekonomi, ulaşılabilir finansman ve makul kredi maliyetleridir. Üretimi destekleyen sürdürülebilir bir finansman sistemi istiyoruz” dedi.

Döviz dönüşüm desteğini çok olumlu karşılıyoruz

Sanayinin performansının kendileri açısından ayrı bir önem taşıdığını belirten Büyüksimitci, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 daralan sanayinin ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyümesinin toparlanmaya işaret ettiğini ancak bu oranın yeterli görülmemesi gerektiğini ifade etti. Büyüksimitci, “Sanayinin yeniden büyümeye geçmesini olumlu karşılıyoruz. Ancak üretimin büyümeye katkısını daha da artırmamız gerekiyor. Sanayimizi daha güçlü bir büyüme patikasına taşımak zorundayız. Bunun yolu da sanayicimizin finansmana daha kolay ulaşabilmesinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde büyümenin niteliğine odaklanmalıyız. Sadece büyümek değil, üretimle, yatırımla ve ihracatla büyümek zorundayız” diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 1 Ekim itibarıyla döviz dönüşüm desteğinin artırılacağını açıklamasını da değerlendiren Büyüksimitci, özellikle emek yoğun, katma değerli üretim yapan ve istihdama katkı sağlayan sektörlere yönelik desteklerin önemli olduğunu söyledi.

“Finansmana erişim sorunumuz devam ediyor”

Finansmana erişimin sanayicilerin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirten Başkan Büyüksimitci, kredi maliyetlerinin yüksek seviyelerde olduğunu, enerji, işçilik ve istihdam maliyetleri ile kur ve maliyet artışlarının üreticiler üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu belirterek, iç ve dış pazarlardaki talep daralmasının da sanayiciyi zorladığını ifade etti. Başkan Büyüksimitci, “Sanayicimizin yatırım kararlarını destekleyecek finansman imkânlarına ihtiyacımız var. Üretim gücümüzü koruyacak, rekabetçiliğimizi artıracak maliyet politikaları ve yatırımı, istihdamı, ihracatı güçlendirecek kalıcı adımlar bekliyoruz. Bu konuları her platformda dile getirmeye ve ortak akılla çözüm aramaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Kayseri sanayicisinin gücüne güveniyoruz”

Konuşmasının sonunda zorlu bir dönemden geçildiğini ancak Kayseri sanayicisinin gücüne güvendiklerini belirten Başkan Büyüksimitci, üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam sağlamaya devam edeceklerini belirterek, “Kayseri Sanayi Odası olarak her zaman sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sorunlarımızı ilgili mercilere taşımayı, çözüm önerilerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve istişareyle Kayseri sanayisini daha güçlü bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.