Sanayide borç yükü artıyor! Batık kredi riski yüzde 67.7 büyüdü

Türkiye, ağır bir durgunluk sürecine girerken, firmaların finansal borçluluğu da alarm veriyor. Sanayi üretimi ağustos ayında ciddi bir şekilde düşerek yüzde 5.3'lük bir daralma yaşadı ve bu, deprem sonrası en sert gerileme oldu. Bu düşüş, özellikle imalat sanayisinde belirgin bir şekilde hissedildi. Üretimdeki bu önemli daralmanın arkasındaki başlıca etkenlerden biri, sermaye malı imalatında kaydedilen yüzde 10.7'lik azalma olarak öne çıkıyor.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre ağustosta yüzde 5.4 daralma gösteren imalat sanayinin hali hazırda bankalara 3 trilyon 672 milyar lira nakdi kredi yükümlülüğü bulunuyor. İmalat sanayide kredi hacmi yıllık yüzde 39.2 oranında artarken takipteki kredi riski bu süreçte yüzde 67.6 oranında artış gösterdi.

İnşaat sektörü ikinci sırada yer aldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin ağustos ayı bültenine göre, son 12 ayda takipteki kredi riskinin en hızlı arttığı sektör de imalat sanayi oldu. Rapora göre imalat sanayinin takipteki krediler oranı yüzde 1.3 oldu. Takipteki kredi yani bir diğer ifade ile batık kredi oranı en yüksek sektör ise yüzde 4.7 ile inşaat oldu.

Ağustos itibarıyla son 12 ayda bankalara nakdi kredi borcu yüzde 42 artarak 1 trilyon 24 milyar liraya yükselen inşaat sektöründe batık kredi riski ise yüzde 52.2 artış gösterdi. Son 12 ayda takipteki krediler tutarı en hızlı artan üçüncü sektör ise yüzde 47.1 artış hızı ile ‘otel ve restoranlar’ yani turizm sektörü oldu. Yüzde 4.6 kredi takip oranı ile finansal zorluk yaşayan sektörlerin başında gelen ‘elektrik gaz ve su kaynakları’ yani enerji sektörünün toplam kredi borcu yıllık yüzde 19 artışla 735 milyara ulaştı. Enerjide takip tutarı son 12 ayda yüzde 0.5 geriledi.

KOBİ kredilerinde 73 milyar takipte

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin takipteki alacak oranları da hızla artıyor. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 4 Ekim ile biten hafta itibarıyla KOBİ kredilerinin bakiyesi geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 31.5 büyüdü ve 3 trilyon 886.1 milyar liraya yükseldi. KOBİ kredilerinde takipteki alacaklar ise yıllık yüzde 40 artışla 72 milyar 903 milyon liraya yükseldi. KOBİ’lerin büyük bir kısmı yabancı para kredi kullanım koşullarını da sağlayamadığı için bu kredi türünden de yararlanamıyor.