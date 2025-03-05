Sanayide çalışan kişi başına üretim yüzde 4 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bültene göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2024 yılının son çeyrek döneminde bir önceki döneme göre yüzde 4 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 yükseldi. Saat başına üretim endeksi, önceki döneme göre yüzde 3,2 yukarı geldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artışın yüzde 7,4 ile Enerji sektöründe gerçekleştiği görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 9,9 ile Sermaye Malı sektöründe gerçekleşti.