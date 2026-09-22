Sanayide elektrik tüketimi sınırlı artışını temmuzda da sürdürdü

MEHMET KAYA / ANKARA

Sanayi üretiminin ön göstergelerinden biri olarak takip edilen sanayi sektörü elektrik tüketimi, Temmuz ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 1,32 oranında arttı. Görece 2025’e kıyasla daha serin bir Temmuz ayı geçirilmesine karşılık, bu dönemde meskenlerde tüketilen elektrik yüzde 6,13, hizmetler sektöründe tüketilen elektrik yüzde 3,48 oranında yükseldi. Yaz aylarında hanelerde tüketilen elektrik klima kullanımındaki artışa paralel olarak dikkat çekici artışlara sahne olabiliyor.

Sanayi sektörü son iki yıldır elektrik tüketiminde sınırlı artış, hatta bazı dönemlerde düşüş gösterdi. EPDK’nın faturalanan elektrik verilerine göre bu yılın ilk 7 ayı sonunda da artış yüzde 2,34 ile yüzde 2,43 olan genel elektrik tüketimi artışının altında kaldı. Temmuz ayında, sanayinin toplam elektrik tüketimi bir önceki yıl aynı aya göre 0,2 puan gerileyerek yüzde 36,11’e düştü. Ocak-Temmuz döneminde ise 0,4 puan gerileyerek yüzde 39,95’ten yüzde 39,91’e indi.

Abone sayısı düştü

Sanayi sektöründeki abone sayısında ise gerileme oldu. Temmuz 2025’te 68 bin 730 abone varken, 2026 aynı ayda abone sayısı 68 bin 722’ye düştü. Sanayi temmuz ayı itibariyle abone sayısı gerileyen tek sektör oldu. Tüm tüketici türlerinde abone sayasında yüzde 2 artışla 52 milyon 631 bin 602 sayısına ulaşıldı. Abone sayısındaki artışta, deprem bölgesi illerinden Kahramanmaraş ve Adıyaman’da görevli dağıtım şirketi AKEDAŞ ile Malatya, Elazığ, Bingöl ile Tunceli’de görevli Fırat elektrik dağıtım şirketleri dikkati çekti. Bu iki bölge hariç diğer bölgelerde abone sayısı artışı yüzde 0,2 ile yüzde 4,7 artarken, AKEDAŞ’ın abone sayısı yüzde 10,36, FIRAT EDAŞ’ın abone sayısı yüzde 8,49 oranında yükseldi.

Kurulu güçte artış sürdü

Temmuz ayı itibariyle Türkiye’deki tüm elektrik üretim kurulu gücü bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 3,22 artarak 101 bin 029 MW seviyesine ulaştı. Artışın ana kaynağı son dönemde olduğu gibi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı santrallerden kaynaklandı. Güneş enerjisine dayalı santrallerin kurulu gücü aynı kıyaslama döneminde yüzde 21,24, rüzgarın ise yüzde 11,56 arttı. Toplam kurulu güç içinde rüzgarın payı yüzde 14,94’e yükselirken, güneşin payı yüzde 2,88’e ulaştı.

Üretimde yenilenebilirin payı arttı

Bu arada Ocak-Temmuz döneminde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüksek oranlı arttı. Artışta ana rolü hidroelektrik santralleri oynadı. Bu tür kaynaklardan elektrik üretiminin toplam içindeki payı bir önceki yıla göre 12,5 puan yükselerek yüzde 31,57 pay oldu. Hidroelektrik, güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal kaynaklardan oluşan yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik, toplam üretimin yüzde 60,99’una ulaştı. Bir önceki yıl Ocak-Temmuz döneminde pay 46,57 düzeyindeydi. Rüzgarın ve güneşin Temmuz ayında üretimdeki payı bir önceki yıla göre arttı. Bir önceki yıl aynı döneme göre toplam üretilen elektrik içinde rüzgarın payı yüzde 10,77 seviyesindeyken 2026 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 12,25 oldu. Güneşe dayalı santrallerde ise aynı dönem kıyaslamasına göre 2025’teki 10,66 seviyesinden, 2026’da yüzde 11,30’a çıktı.