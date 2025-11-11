Sanayide elektrik tüketimi yüzde 1 arttı

MEHMET KAYA/ANKARA

Bunlar içinde, kaçak kullanımı azaltmaya yönelik hukuki düzenleme sonrası tarımsal faaliyetlerde faturalanan elektrik tüketimindeki hızlı yükseliş de bulunuyor. Tarımsal faaliyetlerde faturalanan elektrik aynı dönemde yüzde 9,76 yükseldi.

Miktar bazında, kamu-özel sektörün faaliyetlerinde (genel olarak ticari faaliyetler) elektrik tüketimi aynı dönemde 4,38, meskenlerde tüketilen elektrik yüzde 5,37 arttı. Diğer kalemlerdeki tüketim yükselişi belirginken, sanayinin tükettiği elektrik yüzde 1’in altında seyrediyor.

Sanayinin tükettiği elektrikte, yıl başında hemen hemen her ayda düşüş olmuştu. Nisan ayındaki hızlı yükselişin ardından dönemsel olarak bir önceki yıla kıyasla yükseliş seviyesi korundu ancak yılın genelinde, diğer tüketici gruplarına kıyasla oldukça düşük seviyelerde kaldı. Kamu kuruluşları ve özel sektör ticarethanelerden oluşan tüketici grubu genel tüketimi artıran ana unsur olarak kayda geçti.

Tarımda kaçak kullanım azaltılıyor

Sanayinin elektrik tüketimi, büyüme başta olmak üzere üretim ve iktisadi aktivitede işaret olarak kabul ediliyor. Bu arada, EPDK verilerinde faturalanan tüketim miktarları EİAŞ ve dağıtım şirketlerinden alınan verilerden oluşuyor. Bunun dışında elektrik tüketimine ilişkin olarak EPİAŞ Şeffaflık Platformu verileri bulunuyor. Daha hızlı aylık veri oluşturulsa da EPİAŞ verileri dönemsel olarak sadece dağıtım şirketlerinden alınan verilerden oluşuyor ve sıklıkla revize ediliyor. Elektrik tüketiminde fatura dönem kaymaları vb. nedenlerle aylık verilerde sapmalar gözlenebiliyor. Bu yıla özgü biçimde ayrıca tarımsal sulamadaki daha önce kayda girmeyen, kaçak elektrik tüketimleri mevzuat değişikliği sonrası bu yıl daha fazla faturalanmaya başladı ve ayrıca kuraklık nedeniyle tarımdaki elektrik kullanımı da arttı.