Sanayide iç talep kaynaklı üretim kaybı sürüyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Dr. Mustafa Adıgüzel tarafından hazırlanan 37 sayfalık raporda, ana sektörel görünümün yanı sıra; aralarında gıda, elektrik-elektronik, tekstil, ana metal sanayi, makine metal sanayi, mobilya ve inşaatın da yer aldığı toplam 16 sektöre ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor.

Araştırmada öne çıkan bulgular

Gıda sanayinin üretiminde yüzde 3.1 azalma olsa da fiyatlama gücünün korunduğuna vurgu yapılan araştırmada, sektörün öncü göstergelerinin 2025’in ikinci yarısından itibaren iyileşme sinyalleri verdiği belirtildi. Elektrik-elektronik sektöründe 2025 Temmuz itibarıyla kapasite kullanım oranlarında yükseliş trendi başlarken, bunun ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik üretim yapan alt sektörlerin yoğun iç siparişleri kaynaklı olduğu kaydediliyor.

Tekstil toparlanıyor, giyim ve deri sanayiinde tablo ağır

Tekstil sanayinde yüzde 6 üretim kaybı gözlenirken, birim başına reel ciro 2025’in son çeyreğinde baz dönemin üzerine çıkarak, bu alanda bir toparlanmaya işaret etti. Ayrıca fason ağırlıklı üretim gerilerken, nitelikli ve marka üretimi bu süreçten ayrıştı. Giyim ve deri sanayinde tablo daha ağır oluştu ve iki yıllık üretim kaybı yüzde 18’i buldu.

Kimya ve plastik sanayinde üretim baz yılının altında kalırken, ağaç ve kağıt sektöründe deprem bölgesinin yeniden inşası kapsamında bir talep sıçraması yaşandı. Bu durum üretimi dikkat çekici şekilde yukarı taşırken, artışın sadece deprem kaynaklı olması görünümün kırılgan olduğunu gösteriyor.

Metal sanayisinde ithalatın fiyat baskısı sürüyor

Ana metal sanayinde üretim 2024 yılındaki kayıpları telafi ederken, fiyatlama gücü dönem boyunca stabil kaldı. Sektördeki üretim artışına karşılık, ithalatta da önemli miktarda artış yaşandı. Bu durum ise Çin ve Hindistan başta olmak üzere ithal ürünlerin iç piyasadaki fiyat baskısını gösterdi.

Makine ve metal sektörü ise içsel olarak derin bir ayrışma sergiledi. Fabrikasyon metal üretimi, verimlilik ve ihracat artışı kaydederken, makine sektörü kronik üretim kaybı ve iç pazar erozyonuyla mücadele etti. İnşaat sektöründe depremle birlikte üretim 2025 yılında yüzde 17 gibi yüksek oranda artarken, reel ciro da dönem boyunca güçlü biçimde seyretti. Buna karşılık konut piyasasına ilişkin göstergeler temkinli bir tablo çizerken, reel konut fiyat endeksi gerilemesini sürdürdü.