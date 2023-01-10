Sanayide pandemi sonrası ilk daralma: Yüzde 1.3

Sanayi üretiminde kasımda aylık yüzde 1.1, yıllık yüzde 1.3 daralma yaşandı. Arındırılmamış verilere göre ise üretim yıllk bazda yüzde 1.2 oranında düştü. Sanayi üretiminin pandemi kapanmalarından beri ilk kez yıllık bazda daralması bekleniyordu.

Sanayi üretimi küresel arz sorunları ve küresel resesyon endişeleriyle yaz aylarından beri ivme kaybediyor. Temmuzda beklentilerin oldukça altında yüzde 2.5 yıllık artış gösteren endeks, ağustos ayında yine beklentilerin altında yüzde 1.1 büyümüştü. Eylül ayında yüzde 0.5 artan endeks, ekim ayında yüzde 2.5 büyümüştü. Bu arada ekim verisi yüzde 2.5 seviyesinden yüzde 3.2 seviyesine revize edildi.

Yıllık bazda; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,9 azaldı.

Aylık bazda; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

Bu arada yüksek teknolojili mal grupları aylık bazda yüzde 13, yıllık bazda yüzde 49,7 büyüdü.

"Mevcut eğilim devam edebilir"

Tera Yatırım'ın değerlemdirmesi şöyle; "Belli sektörlerde artış oranı olsa da genele yayıldığında bir zayıflama olduğu görülüyor. 3 aylık ortalamalarda ise üretim ivme kaybederek yüzde 1'in altına indi. Bu eğilimin gelecekte de devam etmesini bekliyoruz, çünkü Avrupa'da özellikle enerji krizi ekseninde yaşanan ekonomik seyir, ihracatçı sektörlerin durumunu da olumsuz etkiliyor. Avrupa, Almanya, İtalya gibi pazarlarda siparişlerde ve PMI'larda derin ve yaygın bir duraklama olursa yurt içi kapasite kullanımı ve ihracat açısından olumsuz etkiler devam edebilir. Mevcut durumda imalat PMI ve reel sektör göstergelerinin hem mevcut hem de 3 aylık beklentileri yavaşlamayı ortaya koyuyor. Dolayısıyla dış talep ve ihracatın büyümeye önemli bir katkısı olmayabilir."