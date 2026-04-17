Sanayide ücretli çalışan sayısı 1 yılda 159 bin azaldı

HÜSEYİN GÖKÇE ANKARA

Sanayideki istihdam kaybının toplam istihdamda yarattığı açığı inşaat ve hizmetler sektörleri kapattı. Dezenflasyon programıyla birlikte ekonomik hayatta yaşanan yavaşlama, sanayi kesimini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sanayi üretiminde yaşanan daralma dikkat çekerken, bu gelişmeler istihdama da yansıyor. Her ne kadar son 1 yılda toplam ücretli çalışan sayısı artsa da sanayi ve özellikle imalat sanayindeki kan kaybı sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Şubat ayı ücretli çalışan istatistiklerine göre toplam ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 artarak 15 milyon 297 binden, 15 milyon 501 bine çıktı. Ancak bu dönemde sanayi kesimindeki istihdam yüzde 3.2’ye karşılık gelen 156 bin kişi azalarak 4 milyon 904 binden, 4 milyon 747 bine geriledi. İmalat sanayinde istihdam kaybı 159 bin kişi olurken, enerji sektöründe 4 bin 700, su temini faaliyetlerinde ise 740 kişilik istihdam artışı oldu.

Şubat ayında inşaat sektöründe ücretli çalışanların sayısı 78 bin 814 artarak 1 milyon 828 bine çıkarken, ticaret ve hizmetler sektöründe çalışan sayısı yüzde 3.3’e karşılık gelen 281 bin 950 kişi artarak 8 milyon 925 bine yükseldi. Ticaret ve Hizmetler sektörünün tüm alt kademelerinde ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre arttı. Toplam ücretli sayısı önceki aya göre ise 48 bin kişi artış gösterdi.