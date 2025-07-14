  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sanayide yeşil dönüşüme yönelik 62 yerli teknoloji projesine 444 milyon lira destek
Takip Et

Sanayide yeşil dönüşüme yönelik 62 yerli teknoloji projesine 444 milyon lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'nın 2024 yılı üçüncü çağrısı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sanayide yeşil dönüşüme yönelik 62 yerli teknoloji projesine 444 milyon lira destek
Takip Et

Bakan Kacır, Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'na ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

444 milyon lira destek verildi

Sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon lira destek verdiklerini aktaran Kacır, "Dünya Bankası işbirliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 çağrısı sonuçları açıklandı" değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, desteğe hak kazanan tüm paydaşları kutlayarak, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu çevre dostu uygulamalarla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bodrum açıklarında motoryat kayalıklara çarptı: 7 kişi kurtarıldıBodrum'da motoryat kayalıklara çarptı: Kurtarma çalışması başlatıldıGündem

 

Toplu taşıma ve okul servislerinde yeni dönem bugün itibarıyla başlıyorToplu taşıma ve okul servislerinde yeni dönem bugün itibarıyla başlıyorGündem

 

Ekonomi
Türkiye'den sahte ürün alan gurbetçiler gümrükte yandı! Avrupa ülkesi açıklama yaptı
Türkiye'den sahte ürün alan gurbetçiler gümrükte yandı! Avrupa ülkesi açıklama yaptı
Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: ABD ile temaslar devam edecek
Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: ABD ile temaslar devam edecek
Mısır ithalatında tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında tarife kontenjanı açıldı
Ticaret Bakanlığından "indirimli satış" tanıtımı yapan satıcılara uyarı
Ticaret Bakanlığından "indirimli satış" tanıtımı yapan satıcılara uyarı
TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti
Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi göç etti
Ticari süt işletmelerince 999 bin 348 ton inek sütü toplandı
Ticari süt işletmelerince 999 bin 348 ton inek sütü toplandı