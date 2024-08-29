Sanayide zayıflama sürüyor: SAMEKS Endeksi eşiğin altında kalmaya devam etti

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 0,7 puan artış kaydederek 46,9 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 3,1 puan hız kaybederek 46,3 seviyesine geriledi. SAMEKS Bileşik Endeksi Ağustos'ta 1,5 puan arttı.

Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS), sanayi ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerin kendi ekonomik faaliyetleri hakkında yaptıkları değerlendirmeler üzerinden gelecek döneme yönelik projeksiyonlar da içeren bir veri olarak görülüyor. Yapılan açıklamada ağustos verilerine yönelik şu değerlendirme yapıldı:

"Hizmet sektöründe girdi alımlarının ivme kaybetmeye devam etmesine bağlı olarak iş hacmindeki daralma sürmüştür. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde kaydedilen düşüşe bağlı olarak girdi alımları ivme kaybetmiş ve üretim aylık bazda daralmaya devam etmiştir. Söz konusu gelişmeler neticesinde 46,8 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi, temmuz ayının ardından ağustos ayında da referans değerin altında gerçekleşerek yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı teyit etmiştir."

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2024 yılı ağustos ayında, bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 46,3 seviyesine gerilemiştir. Bu dönemde yeni siparişler alt endeksinin önceki aya göre 3,9 puan azalarak 45,4 seviyesine gerilemesi, endeks genelinde gözlenen ivme kaybının belirleyicisi olmuştur. Buna bağlı olarak üretim alt endeksi önceki aya göre 8,2 puan birden azalarak 39,9 puana gerilerken, girdi alımları ise 3,2 puan azalmış ve son 3 ayın en düşük seviyesi olan 51,4 puanda gerçekleşmiştir. Önceki aya göre 4,1 puan artış kaydederek 47,7 seviyesine yükselen nihai mal stoku alt endeksi, nispi toparlanmasına karşın referans değer altında kalarak ağustos ayına ilişkin olumsuz görüntü arz etmiştir. Aylık bazda 1,6 puan azalarak 47,1 seviyesine gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de firmaların mal ve hizmet tedarikinde yaşanan aksaklıkların bu dönemde de devam ettiğine işaret etmiştir. Sektör genelindeki negatif görüntüye karşın, istihdam alt endeksi aylık bazda 3,0 puan artış kaydetmiş ve 51,2 seviyesine yükselerek emek talebinde toparlanma sinyalleri vermiştir. Böylece temmuz ayında referans değerin altına gerileyen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, ağustos ayında da aylık bazda düşüşünü sürdürmüş ve yılın üçüncü çeyreğine ilişkin olumsuz sinyaller vermeye devam etmiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2024 yılı ağustos ayında önceki aya göre 0,7 puan artış kaydetmesine karşın 46,9 puanla referans değerin altında gerçekleşmiştir. Önceki aya göre 2,8 puan azalarak ivme kaybını sürdüren girdi alımları, bu dönemde 56,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişemeye bağlı olarak; önceki aya göre 2,6 puan artış kaydetmesine karşın 41,9 seviyesinde gerçekleşen iş hacmi alt endeksi, ağustos ayında da daralmaya devam etmiştir. Bu dönemde nihai mal stoku alt endeksi 0,9 puan artış kaydetmesine karşın 45,1 seviyesinde gerçekleşmiş, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de 0,7 puan artmasına karşın 46,5 puanlık seviyesiyle olumsuz bir görünüm arz etmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak istihdam alt endeksi 47,8 seviyesinde gerçekleşmiş ve sektör genelinde önceki aya kıyasla istihdam kaybına işaret etmiştir. Böylece önceki aya göre 0,7 puan artış kaydeden Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 46,9 puanlık seviyesiyle, ağustos ayında da durağan bir görüntü arz etmeye devam etmiştir.

"İktisadi hareketlilikta yavaşlama"

Temmuz ayında reel sektör üzerinde belirginleşmeye başlayan parasal sıkılaşma koşullarının olumsuz etkileri, ağustos ayında da devam etmiştir. Böylece yılın üçüncü çeyreğinde üretim, iş hacmi, yeni siparişler ve girdi alımlarının azalmasıyla gözle görünür şekilde yavaşlayan iktisadi hareketlilik, bu döneme ilişkin ekonomik büyümenin ivme kaybettiğine işaret ederken; iç talep koşulları önümüzdeki dönemde de reel sektör üzerinde belirleyici olmayı sürdürecektir.”