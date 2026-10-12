Sanayide zayıflık sürüyor, eylül beklentileri ayrıştı

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Sanayi üretiminin ağustosta aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 1,9 daralmasının ardından banka ve aracı kurumlar, üretimdeki zayıflığın üçüncü çeyrekte belirginleştiği görüşünü öne çıkardı. Eylül ayına ilişkin beklentiler ise sınırlı toparlanma ile daralmanın devamı arasında farklılaştı.

Matriks Haber tarafından derlenen 9 banka ve aracı kurumun raporlarına göre, kurumların tamamı sanayi üretimindeki zayıflığa dikkat çekerken, birçok raporda savunma sanayii bağlantılı diğer ulaşım araçları imalatındaki sert düşüşün manşet veriyi aşağı çektiği vurgulandı. Ancak bu sektör dışlandığında da üretimdeki zayıflığın sürdüğüne işaret edildi.

Dokuz kurumun değerlendirmesinde üretimdeki daralma ortak nokta olurken, sermaye malları ve imalat sanayindeki zayıflık da öne çıktı. Ağustosta sermaye malı üretiminin aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 5,1 gerilemesi yatırım eğilimindeki kırılganlığın göstergesi olarak değerlendirildi.

Eylül ayına ilişkin öncü göstergelerdeki kısmi iyileşmeye rağmen yılın kalanında aşağı yönlü risklerin sürdüğü belirtilirken, bazı ekonomistler önümüzdeki aylarda sınırlı toparlanma yaşanabileceğine işaret etti.

Diğer ulaşım araçları imalatındaki aylık yüzde 21,8'lik düşüşün toplam sanayi üretimini yaklaşık 0,8-0,9 puan aşağı çektiği hesaplandı. Bu sektör hariç tutulduğunda dahi son dört ayda birikimli yüzde 2,7'lik daralma yaşandığı, oynak faaliyet kolları dışındaki imalat endeksinin de aylık yüzde 0,9 gerilediği ifade edildi.