Sanayinin dijital dönüşümünde yeni kriter: Başlangıç maliyeti değil, uzun vadeli değer

Üretim teknolojilerindeki hızlı dönüşüm, şirketlerin rekabet gücünü korumak ve verimliliklerini artırmak için otomasyona ayırdıkları kaynakları daha stratejik yönetmelerini gerektiriyor. Bir otomasyon sisteminin satın alma bedeli yatırım kararının önemli bir parçasını oluştursa da sistemin işletmede kaldığı süre boyunca ortaya çıkan maliyetler, başlangıçta görünen tablodan farklı bir sonuç yaratabiliyor. Bu nedenle otomasyon yatırımlarında yalnızca bugünün ihtiyaçlarına ve ilk satın alma maliyetine odaklanmak yerine, sistemin işletmeye uzun vadede sağlayacağı değeri bütüncül biçimde değerlendirmek önem kazanıyor.

Bu değerlendirmede öne çıkan kavramlardan biri olan Toplam Sahip Olma Maliyeti (Total Cost of Ownership – TCO), yatırımın yalnızca başlangıç maliyetini değil, tüm kullanım ömrü boyunca oluşan maliyetleri dikkate alıyor. Otomasyon yatırımlarında TCO, satın alma ve devreye alma, işletme ve bakım ile kullanım ömrü sonu yönetimini kapsayan geniş bir çerçeve sunuyor. Enerji tüketimi, sistem güvenilirliği ve bakım ihtiyacının yanı sıra donanım ve yazılım güncellemeleri, olası üretim kesintileri, teknoloji veya platform değişiklikleri ve çalışanların yeniden eğitim ihtiyacı gibi unsurlar da yatırımın toplam maliyetini etkileyebiliyor. TCO yatırımın işletmeye toplam maliyetini ortaya koyarken, Yatırım Getirisi (Return on Investment – ROI) ise yatırım sonucunda elde edilen finansal faydayı değerlendirmeyi sağlıyor. İki kavram birlikte ele alındığında, ilk aşamada ekonomik görünen bir çözümün kullanım ömrü boyunca aynı avantajı koruyamayabileceği ve bu sebeple yatırım kararında başlangıç fiyatı kadar uzun vadeli performansın da dikkate alınması gerektiği görülüyor.

Doğru yatırım farklı ihtiyaçları birlikte değerlendirmeyi gerektiriyor

Otomasyon yatırımından beklenen değer, tesisin üretim yapısına ve ihtiyaçlarına göre değişiyor. Enerji yoğun süreçlerde tüketimin etkin yönetilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması önem kazanırken, ürün çeşitliliğinin ve değişken üretim taleplerinin yüksek olduğu tesislerde esneklik ve hızlı adaptasyon ön plana çıkıyor. Kesintisiz üretimin kritik olduğu işletmelerde ise sistem güvenilirliği, bakım kolaylığı ve plansız duruşların azaltılması yatırımın uzun vadeli performansını doğrudan etkiliyor. Bu tablo, otomasyon yatırımını tek bir ekipman veya teknoloji seçiminin ötesine taşıyor. Enerji verimliliği, güvenilirlik, esneklik, üretim sürekliliği, hassasiyet ve verinin etkin kullanımı gibi farklı kriterlerin üretim yapısına göre birlikte değerlendirilmesi, yatırımın uzun vadeli karşılığının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Geniş teknoloji portföyü farklı yatırım ihtiyaçlarına yanıt veriyor

Mitsubishi Electric, fabrika otomasyonuna yönelik geniş teknoloji portföyüyle üretimin farklı ihtiyaçlarını bütüncül bir perspektifle ele alıyor. İnverter çözümleri, motorların hız ve torkunu ihtiyaca göre kontrol ederek enerji kullanımının optimize edilmesine destek oluyor. Endüstriyel robotlar, değişen üretim ihtiyaçlarına uyum sağlayarak esnekliği artırıyor. Servo sistemler, yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda etkin hareket kontrolü sunuyor. PLC ve kontrol sistemleri üretim süreçlerinin güvenilir ve koordineli biçimde yönetilmesini sağlarken HMI ve yazılım çözümleri ise sahadan elde edilen verilerin görünür hale getirilmesini, süreçlerin izlenmesini ve üretime ilişkin kararların veriye dayalı biçimde alınmasını destekliyor.

Bu teknolojileri üretim sisteminin birbiriyle bağlantılı parçaları olarak ele alan Mitsubishi Electric’in e-F@ctory yaklaşımı, üretim sahasındaki otomasyon teknolojileri ile veriyi bir araya getirerek geliştirme, üretim ve bakım süreçlerindeki toplam maliyetin optimize edilmesini hedefliyor. Böylece otomasyon yatırımı yalnızca bugünkü üretim ihtiyacına yanıt veren bir ekipman seçimi olmaktan çıkarak sistemin yaşam döngüsü boyunca yaratacağı değerin dikkate alındığı uzun vadeli bir yatırım kararına dönüşüyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Yurtiçi Satış Birim Müdürü Mert Anıl, otomasyon yatırımlarında uzun vadeli bakış açısının önemini şöyle değerlendirdi:

“Bir otomasyon yatırımının gerçek değerini yalnızca satın alma aşamasındaki maliyet üzerinden değerlendirmek yeterli değil. Enerji kullanımı, üretim sürekliliği, bakım ihtiyacı, sistemlerin değişen üretim koşullarına uyumu ve gelecekte ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlar yatırımın uzun vadeli karşılığını belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle işletmelerin bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecekteki üretim hedeflerini de gözeten bir yaklaşım benimsemesini önemli buluyoruz. Mitsubishi Electric olarak e-F@ctory yaklaşımımız ve farklı üretim ihtiyaçlarına yanıt veren otomasyon teknolojilerimizle, işletmelerin yatırımın tüm yaşam döngüsünü dikkate alan bir yapı oluşturmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”