Sanayinin tükettiği elektrik nisan ayında yüzde 7,39 arttı

MEHMET KAYA / ANKARA

EPDK verilerine göre, Nisan ayında sanayinin tükettiği elektrik bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 7,39 arttı. Aylık güncellemelerle birlikte, Ocak-Nisan döneminde sanayinin tükettiği ve faturalanan elektrik miktarı, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 2,38 artarak, 38 milyon 855 bin KWh düzeyine geldi.

Faturalanan elektrik, öz tüketim ve elektrik üretim tesislerinin kendi ihtiyaçları için sistemden çektiği elektriği kapsamadığı için, sanayi üretimi açısından net bir fikir vermese de genel eğilimi kapsıyor. Ayrıca, genellikle yenilenebilir enerjiye dayalı olan öz tüketim tesislerinin elektrik üretimi çevre koşullarına bağlı olduğu için kısa dönemlerde değişiklik gösterebiliyor. Bunun yanında dağıtım şirketlerince faturalamalarda güncellemeler, dönemsel kaymalar nedeniyle de güncellemeler olabiliyor. Yine de faturalanan elektrik verileri genel eğilimi göstermesi açısından önem taşıyor.

Tarımsal sulamada azalış var

EPDK verilerine Nisan ayı verilerine göre, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 51,35’lik düşüş gerçekleşti.

Tarımsal sulama, kaçak elektriğin en yoğun olduğu alan olmakla birlikte, toplam tüketim içindeki ağırlığı yüzde dönemsel olarak yüzde 1 ile yüzde 3 arasında değişiyor. Son iki yıldır, hem yağışlar nedeniyle, hem de denetimlerin yoğunlaşması ile tarımsal sulamadaki elektrik kullanımında hızlı artış ve azalış yönünde değişimler oldu. Ocak-Nisan döneminde de tarımsal sulamada kullanılan elektrik yüzde 33,65 azaldı.

Genel verilere bakıldığında ise Türkiye’de elektrik tüketimi Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 4,1 oranında arttı. Artış, en yüksek payı oluşturan sanayi, mesken ve ticaret-hizmet grubundaki tüketim artışından geldi. Bu dönemde, sokak aydınlatması için tüketilen elektrik de azaldı.