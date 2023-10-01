Sanayiye verilen doğal gaza yüzde 20 zam

ANKARA (EKONOMİ)

BOTAŞ tarafından yayımlanan Ekim ayı fiyat tarifesinde, sanayi kuruluşları ile elektrik üretimi yapan santrallere verilen doğal gazın fiyatı yüzde 20 oranında artırıldı.

Artış KOBİ’lere yönelik tarifede de yüzde 20 oldu. Konut tüketimine yönelik verilen gazda ise fiyat değişmedi.

Sanayi abonelerin tarifesi kademe 1’de bin metreküp için 8 bin 549, kademe 2 için 11 bin 374 TL oldu. Elektrik üretiminde ise yine bin metreküp için fiyat 12 bin TL’ye yükseltildi.

BOTAŞ tarifesinde, Türkiye’de konutlarda tüketilen doğal gazın birim fiyatının yabancı para cinsinden Avrupa’daki en ucuz seviyelerden biri olduğu belirtildi.

Sanayi elektriğine de yüzde 20 zam

1 Ekim'den itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri için sabit kalırken, ticarethane ve sanayi aboneleri için yaklaşık yüzde 20 arttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş olan rakamlarda değişikliğe gidilmedi.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 279,0395 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 370,6589 kuruş oldu.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 370,1826 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 312,4942 kuruş olarak belirlendi.