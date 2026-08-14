Sanayiyi ayakta tutacak yatırım bankası çağrısı

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İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

Sektörün kilogram başına ihracat değeri Türkiye ortalamasının üç katına ulaşıyor. ZÜCDER Başkanı Burak Önder, üretim gücünü korumak için yatırım finansmanından liman altyapısına uzanan bir dönüşüm programı gerektiğini söyledi.

Sanayinin ilk şartı likidite, ikincisi rekabetçi lojistik

Enflasyonla mücadeleyi desteklediklerini belirten Önder, likiditenin kritik olduğunu söyledi. Eximbank benzeri yatırım bankacılığı modeli kurulmasını, üreticiye de kamu bankalarından kaynak sağlanmasını önerdi. Üretim kredilerinin tüketim kredilerinden ayrılması gerektiğini belirten Önder, liman ücretlerinin öngörülebilir ve rekabetçi hale getirilmesini istedi.

Hedeflerdeki sapma payı yükseldi

Savaşlar, ticaret politikaları ve Çin’in fiyatlama stratejisinin belirsizliği artırdığını söyleyen Önder, bunun yatırım iştahını zayıflattığını belirtti. Tekirdağ’da sanayi arsalarının metrekaresinin 300-350 dolara çıktığını, Avrupa’da fiyatların 10 avro, ABD’de 15 dolar olduğunu aktardı. Sanayicinin kaynağının arsa ve betona değil Ar-Ge, tasarım, otomasyon ve dijital dönüşüme yönelmesi gerektiğini vurguladı.

“Geçen yılki rakamları korumak bile başarı olabilir”

Rakiplerin yüzde 3-4, Türkiye’de ise yüzde 50 faizle finansmana ulaşıldığını belirten Önder, ihracatçının müşterilerine 6-8 ay, bazı sektörlerde 12 aya varan vadeler sunduğunu söyledi. Bu koşullarda kapasiteyi ve geçen yılki rakamları korumanın bile başarı olacağını ifade eden Önder, zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Sanayicinin finansman ihtiyacı ‘küçülürken’ artıyor

Önder, “küçülerek büyüme” yaklaşımının kolay uygulanamadığını, şirketlerin küçülürken finansman ihtiyacının arttığını belirtti. Ciro gerilediğinde varlıkları kaybetme riskinin doğduğunu söyleyen Önder, işletmelerin kuruluş, büyüme ve küçülme dönemlerinde dış kaynağa ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Sanayide dönüşüm için 5 maddelik reçete

ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, mevcut ekonomik koşullarda üretim gücünün korunabilmesi için sanayiye yönelik beş başlıkta acil destek paketi çağrısı yaptı. Önder'in önerileri şöyle: