SANKO Holding’ten Gaziantep’in kültürel mirasına güçlü destek

NİHAT DÜZGÜN / GAZİANTEP

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, holdingin sosyal sorumluluk vizyonu ve Gaziantep’in tarihsel mirasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konukoğlu, SANKO’nun köklerinden aldığı güçle kültürel mirası korumayı “kurumsal bir sorumluluk” olarak gördüklerini vurguladı.

“Bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklara sunmakla yükümlüyüz”

Sosyal sorumluluk yaklaşımlarının kurucuları merhum Sani Konukoğlu’nun “Paylaşmak mutluluktur” ilkesine dayandığını belirten Konukoğlu, şöyle konuştu: “Bizler, bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklara ve insanımıza sunma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Ekonomik değer üretmenin ötesinde eğitim, sağlık, kültür, sanat ve spor alanlarında özellikle gençlere dokunan sürdürülebilir projeleri önceliklendiriyoruz.” Kültürel mirasın toplumların ortak hafızası olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, “Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz” anlayışının SANKO’nun temel ilkelerinden biri olduğunu da ifade etti.

“Bu şehir bizim doğduğumuz yer”

SANKO’nun Gaziantep’in tarihsel değerlerine yönelik projelerde yer alma motivasyonunun hem duygusal hem de kültürel temellere dayandığını belirten Konukoğlu, “Doğduğumuz şehir Gaziantep, bizim için hem tarihi hem de duygusal anlamda özel bir yere sahip. Bu projeler, yaşadığımız toprakların tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkma sorumluluğumuzun bir yansımasıdır” dedi.

Zeugma ve Karkamış’a verilen destek nasıl başladı?

Zeugma’daki mozaiklerin su altında kalma tehlikesinin kendileri için kritik bir kırılma noktası olduğunu söyleyen Konukoğlu, bu sürecin ardından kültürel miras projelerine bakışlarının daha da güçlendiğini belirterek, “Zeugma’daki eşsiz mozaiklerin su altında kalma riski bizi hızlı bir şekilde harekete geçirdi. Bu deneyim, 2015’ten bu yana Karkamış Antik Kenti’ne sürdürülebilir destek vermemizi sağlayan önemli bir bilinç oluşturdu” diye konuştu.

Akademi ve yerel yönetimlerle güç birliği

Kazı çalışmalarının bilimsel ve kurumsal hassasiyet gerektirdiğini vurgulayan Konukoğlu, tüm süreçlerin çok paydaşlı yürütüldüğünü belirterek, “Akademik ekipler, Bakanlık, yerel yönetimler ve saha uzmanlarıyla yakın iş birliği içindeyiz. Bu tür projeler büyük bir sorumluluk gerektiriyor ve her adımı bilimsel, titiz ve toplumsal faydaya odaklı şekilde yürütüyoruz” dedi.

“Koruyucu çatı dünya literatüründe örnek oldu”

Konukoğlu, yürütülen çalışmaların önemli sonuçlar doğurduğuna da dikkat çekerek, Karkamış Antik Kenti’nde yapılan koruma çalışmalarına özel vurgu yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü: “Aşağı Şehir Saray Alanı’ndaki hassas arkeolojik zemini korumak için iştiraklerimizden Poligon İnşaat tarafından dünyanın en özgün koruyucu çatılarından biri inşa edildi. Bu çatı, kalıntıları çevresel risklerden izole ederek uzun vadeli bilimsel çalışmalar için sürdürülebilir bir altyapı oluşturdu.”

■ Kültür turizmine ve bölgesel ekonomiye katkı

Kazı çalışmalarının sadece akademik değil, ekonomik ve turistik açıdan da büyük değer taşıdığını belirten Konukoğlu, “Bu projeler Gaziantep’in binlerce yıllık geçmişinin uluslararası alanda görünür olmasını sağlıyor. Kentimizin kültür turizmi potansiyeli artıyor; konaklamadan el sanatlarına kadar pek çok alanda ekonomik hareketlilik doğuyor” dedi.

■ “Kültürel miras desteğimiz sürdürülebilir bir politikadır”

SANKO’nun kültür ve arkeoloji alanındaki çalışmalarını uzun vadeli bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Konukoğlu, geleceğe yönelik ise, “Kültürel mirasın korunmasını kısa vadeli bir destek alanı değil, sürdürülebilir bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bilimsel temeli güçlü, bölge insanına değer katan yeni projelere her zaman açığız” mesajı ile sözlerini sonlandırdı.