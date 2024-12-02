Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan ejder meyvesi üreticisi Yavuz ailesine ziyaret

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı mahallesinde ejder meyvesi üreten Yavuz ailesini serasında ziyaret etti. 3 yıldan bu yana 2 dekarlık alanda üretim yapan ailenin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Şıldak, özellikle üretimde kadınlarının rolünün önemli olduğunu söyledi.

Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Şıldak, şunları söyledi:

“Bugün Zeynep ve Erdal ailesinin serasında bulunuyoruz. Burası sıradan bir sera değil, Şanlıurfa’da tek örneği olan ejder meyvesinin yetiştirildiği örtü altı üretim alanındayız. Bir kadın üretici görmek bizler için ayrı bir mutluluk. Kendisi yetiştirdiği meyveleri ile tek tek ilgileniyor, budamasından sulamasına ve gübresinden hasadına kadar hepsi ile birebir ilgileniyor. Şanlıurfa’mızı ejder meyvesi ile buluşturan Zeynep hanımı tebrik ediyorum. Bu girişimler çok kıymetli. Tarımdaki çeşitlilik, topraktaki bereket ve insanımıza verilen mesaj buradaki üretim ile anlam buluyor. Ve yine Şanlıurfa’mızdaki girişimci güç iklim özellikleriyle bir araya geldiğinde her çeşit ürünün yetişmesi bu topraklarda mümkün. Yeter ki; gayret, azim ve araştırma ile yapılsın. Şimdi de reçelini ticaretleştirmişler. Kendilerini kutluyor ve tüm üreticilerimize örnek teşkil etmesini diliyorum."

Üretici Zeynep Yavuz ise Vali Şıldak’ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek “33 yaşında 3 çocuk annesiyim. Atadan üreticiyiz. Başka neler yapabiliriz diye araştırdık ve katma değeri yüksek ürünler arasında ejder meyvesini uygun gördük. Daha sonra arabamıza atlayarak üretimin yapıldığı yerlere gittik araştırdık. Ejder meyvesi A vitamini ve antioksidan bakamından çok zengin bir meyve. Çocukların gelişiminde çok önemi bir ürün. 3 yıldır ejder meyvesi yetiştiriyoruz ve her geçen yıl bu alanda daha da iyi üretici haline geliyoruz. Valimizin bizleri ziyareti de çok önemli. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Şıldak, ziyaretinden sonra diğer seraları inceleyerek üretici buluşmalarını sürdürdü.