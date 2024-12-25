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Şanlıurfa'da bir bölge sanayi alanı olarak belirlendi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir bölgenin "Şanlıurfa Sanayi Alanı" olması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da bir bölge sanayi alanı olarak belirlendi
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sınırları çizilen bir bölge "Şanlıurfa Sanayi Alanı" olarak belirlendi.

Öte yandan, Balıkesir'in Gönen ilçesinde sınırları tespit edilen alan "Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi" olarak tescillenirken Sivas'ın merkez ilçesindeki bir bölge de "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknopark Teknoloji Gelişim Bölgesi" olarak tahsis edildi.

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