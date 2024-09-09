Şans Sohbetleri: OVP, faiz yüksek kalacak diyor

Şans Sohbetleri'nde bu hafta ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Orta Vadeli Program'ın yatırımcıların kararlarını nasıl etkileyebileceğini tartıştı.

Güldağ: 2025-27 OVP'si geldi. Tablo olumlu ama o tabloya nasıl varacağımızı gösteren eylem ve izleme takvimi yok. Detaylar ve uygulama sorumluları yok. OVP senin beklentilerinde bir değişikliğe yol açtı mı?

Ağaoğlu: Hayır, OVP bakışımı değiştirmeme neden olmadı. Sadece biraz daha ikna olduğum bir tek şey söyleyeceğim; bu sene faizin, mevduat faizinin iyi bir yatırım alternatifi olduğu ve olacağıdır.

Güldağ: Yatırım araçlarının seyri bakımından nasıl etkiler piyasayı? Mesela borsa açısından...

Ağaoğlu: Halen daha borsa tarafının mevduat karşısında yenileceğini düşünüyorum.

Güldağ: Eğer enflasyon tahmin edildiği gibi 17,5'e inecekse...

Agaoğlu: Diyelim ki OVP'deki gibi 17.5 olmadı da 22-23 oldu. Hatta 25 oldu. Düşen bir eğilimde olacağı için bugün yüzde 50 olan politika faizi ile karşılaştırıldığında ciddi alternatiftir.

Güldağ: O zaman daha uzun süre Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklemiyorsun...

Ağaoğlu: Ben hep faiz indirimi için çok erken dedim hatırlarsan.

Güldağ: İyi de, o köprülerin altından çok sular aktı. Bu yıl faiz indirimi olabileceğini de konuştuk. Gidişata bakarak, eylülde TÜFE'nin politika faizinin altına geleceği hesabıyla faiz indirimi gündemimize girer dedim. Ama elektrik ve doğal gaz zamları işi bozdu. Belirsizlik arttı.

Ağaoğlu: Halen daha yılın son PPK'sında belki 'madem çok istediğiniz haydi bir indirim yapalım ama daha fazla indirmeyeceğim' diyen bir faiz indirimi gelebilir. Ama önümüzdeki sene Mayıs ayına kadar yüksek faize devam edeceğimizi düşünüyorum. Neredeyse bir yılı tamamlarız. Ondan sonra düşeceğine ikna olduğumuz enflasyona bağlı olarak faiz indirimlerine başlarız.

Güldağ: Bunun kararını Merkez Bankası işin matematiğini ve koşulları dikkate alarak versin. Doğrusu o. Sadece şunu söyleyeyim; bu iş senin dediğin gibi mayısa filan uzayacaksa, reel sektör açısından yandı gülüm keten helva. En dirençli sektörlerle, otomotivcilerle, makinecilerle konuşuyorum, bu kur ve faiz düzeyi ile ciddi iş ve istihdam kayıpları kaçınılmaz. Bunu önümüzdeki aylarda çok daha net görürüz.

Ağaoğlu: Bu OVP'nin bana söylediği önemli ipuçlarından bir tanesi faizin yüksek kalmaya devam edeceği yönünde. O yüzden yatırım tercihim ve önerim faiz.

Güldağ: Bu koşullarda önemli bir yatırım alternatifi olduğu ortada. Yurt dışının etkisi ne olur?

Ağaoğlu: Önümüzdeki dönemde yurt dışı piyasalarındaki yükseliş potansiyelinin de FED faiz indirim patikasına bağlı olmak üzere görece sınırlı olacağını, Amerikan borsaları dahil, hisse senetlerinde önce bir satış gelip sonra tekrar bir yükseliş olabileceği gibi bir senaryom var.

Güldağ: Ya Borsa İstanbul?

Ağaoğlu: Borsamızın hikayeye ihtiyacı olduğunu konuştuk birlikte. Yazılabilecek en iyi hikaye de OVP'de ve özellikle enflasyonla mücadelede Türkiye'nin göstereceği başarıdır.

Güldağ: Yabancı yatırımcı henüz bu hikayeyi satın almadı. Borsada satmaya devam ediyorlar. Sektörler ve şirketlerde giderek artan sıkıntılar, sert iniş ihtimali de satışlarda etkili oluyor.

Ağaoğlu: Yaptığımız işlerin arka arkaya pozitif sonuçlar vermesi lazım. Onun oluşturacağı kredibilite önümüzü aydınlatmalı ki, ancak etkili bir hikaye yazalım. Maalesef kısa vadede öngörmüyorum. Kanıta ihtiyacımız var.

Amerikan tahvilleri iyi izlenmeli

Güldağ: Bakırda ciddi bir hareket oldu son dönemde. Tarımsal emtiada da öyle...

Ağaoğlu: İki yıl önce nikelde yaşanana benzer bir manipülasyon demesek de bakır Çin toparlıyor gibi bir beklentiyle hızlı hareket etmişti. Oysa Çin toparlamıyordu. Arkasından da önemli bir düşüş oldu. Tarımsal emtiada dikkatimi çeken özellikle kahvede geçtiğimiz birkaç haftada çok sert bir hareket oldu. Kahve biraz hızlı yükseldi. Sokaktaki kahve zincirlerinin maliyetleri artar. İçtiğimiz kahvenin maliyeti de artar. Onun dışında aşırı düşük seviyelerdeki buğday biraz sert tepki verdi.

Güldağ: Altın-gümüş cephesinde ne var?

Ağaoğlu: Altın konusu FED'i bekliyor. ABD'de tarım dışı istihdam verisi sonrası 50 baz puanlık indirim beklentisi arttı.

Güldağ: Evet, yüzde 35'lerdeydi 25 yerine 50 baz puan indirim yapma ihtimali, 165 bin beklenen tarım dışı istihdam 142 bine gelince yüzde 55'e yükseldi ihtimal.

Ağaoğlu: Evet ama halen daha FED'den 25 baz puanlık bir indirim geleceği konusunda ısrar ediyorum. Ama her durumda 18 Eylül'de FED toplantısı var ve faiz indirimi geliyor. Bunu bilmeyen kimse kalmadı. Çok dramatik bir düşüş olmadığına göre, normal patikasında ilerleyen bir faiz indirimi süreci görürüz. O yüzden de altın ve gümüş tarafında major bir değişiklik beklemiyorum.

Güldağ: Gümüş-altın ilişkisi ne durumda?

Ağaoğlu: Bu hafta içinde ve geçtiğimiz hafta başlayan harekette yine gümüş altına göre çok daha fazla düştü. Bu sefer altın çok düşmese bile gümüş bir parça yukarıya gidecek gibi görünüyor. Altın ve gümüşte tek bir noktaya dikkat çekmek istiyorum: Amerikan 10 yıllık tahvilleri çok ciddi oranda düştü. 3,70'ler de getirisi şu anda.

Güldağ: Bu bize ne söylüyor?

Ağaoğlu: Şunu söylüyor; Artık piyasa faiz indirimlerine ve olası bir sert borsa satışına karşı bir ön hazırlık yapılmış olabilir. Çünkü 10 yıllık tahvil getirileri 2 yıllık tahvillerin altına düştü. Önümüzdeki hafta önemli takip edilmesi gereken konuları Amerika'daki tahvil getirilerinin ne yönde hareket ettiği olacak.

Güldağ: Peki bütün bu beklentiler içinde paritede nasıl bir hareket beklersin?

Ağaoğlu: Parite 1,10-20'lere kadar geldi. Bu ayın 12'sinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Onlar daha önce indirecek faizi, sonra FED indirecek. Çok büyük bir hareket olmayacak paritede. Dolar endeksi şu anda DXY 101'de bunun 100'e kadar inmesini, yani paritenin belki 1,1200- 1,1225 bölgesine kadar çıkacağını ama sonrasında Euro'nun değer kaybedeceğini düşünüyorum. Euro bazında ihracatçı olan şirketlere bu durumu hatırlatmak isterim.

Petrolde sonraki seviye 70 dolarda

Güldağ: Söyleye söyleye petrolü 75 dolara indirdin. Bir de şimdi 60 dolarlık tahminler geliyor büyük bankalardan... Jeopotilik değişimler bu tabloyu değiştirebilikr mi?

Ağaoğlu: Genel eğilimim 'petrol çağı bitiyor' yönünde. Gazze, Kızıldeniz veya Libya, Venezüella'da yaşananlar nedeniyle fi yatta yükselişler oluyor. Saman alevi tarzında yükselişler. Ama petrolün talep tarafında temel ana eğilimi aşağı yönlü.

Güldağ: Öngörülerini test etmek için neyi izleyeceksin petrol piyasasında?

Ağaoğlu: Özellikle vadeli kontratları... Uzun vadede düşen bir trend var.

Güldağ: Ne söylüyor sana kontratlar?

Ağaoğlu: Petrol kontratlarına bakınca 2030 Ocak 69 dolarda. Bütün vadeli kontratlar önümüzdeki dönemde hep aşağı yönlü.

Güldağ: Ya 60 dolar?

Ağaoğlu: 60 dolar doğru bir fi yat değil.

Güldağ: Nedir peki doğru fi yatlama?

Ağaoğlu: 65 dolar bu işin olması gereken seviye. 65 dolar derken birçok petrol üreticisi ülkenin aslında bütçelerini zorlayan bir seviye bu. Ama diğer taraftan da yeni petrol aramaları ve var olan sahaların iyileştirilmesi bakımlarına para harcamak için de belli bir seviyenin altına inmemesi lazım. Yoksa bu sefer ters taraftan bir enerji biriktiriyor.

Güldağ: Bir çağ biterken onun gürültüsü de çok olabilir. Dikkat etmek lazım.

Ağaoğlu: Hemen bugünden yarına bitmeyeceği için bir dönem bazı arızaların ortaya çıkma ihtimali var. Arzdaki olası kesintiler kısa dönemli yükselişlerin hatta bazen manipülasyona varacak hareketlerin ihtimalini arttıran bir durum. Daha yumuşak, daha sürdürülebilir bir piyasa için 65 doların altına inmesi sağlıklı değil.

Güldağ: Senin beklentin nedir?

Ağaoğlu: Şimdi bu turda 75 dolarda kritik bir direnç var Brentte. Sonraki hedef 70 dolar. Bu arada dikkat çeken bir başka konu Amerikan ham petrolü ile Brent arasındaki fark 5-6 dolarlara çıkmışken şu anda 2-3 dolarlara indi. Bu da petrol piyasasının artık daha yatay ve dar marjlarda hareket eden bir piyasa haline geleceğini söylüyor. Bu Türkiye için en iyi haberlerden biri.

Güldağ: Sayın Cevdet Yılmaz'ın OVP sunumunda 70 milyar dolar olarak söylediği enerji faturasını daha da kabartmayacağı için mi?

Ağaoğlu: Düşen emtia ve petrol fi yatları sayesinde ithalatın gerilemesi çok ama çok kritik öneme sahip önümüzdeki yıl için. Merkez Bankası'nda henüz bir petrol tahmini göremedim. Ama önümüzdeki yılın 75 doların altında bir ortalamayla geçeceğini düşünüyorum. Hatta ortalamanın 70 dolar civarında olacağını, bunun da Türkiye'ye önemli bir tasarruf sağlayacağını. Bu bir hikaye yazmaz Türkiye için ama hepimiz için iyi haber. OVP tahminlerini de bir parça destekler,

Güldağ: OPEC'in eli armut toplamaz ya...

Ağaoğlu: Daha büyük bir tehlike bekliyor onları. OPEC+ dağılma riski içinde... Bu son düşüşün içindeki en önemli faktör OPEC artı üyelerinin petrol üretimini 180 bin varil petrolü üretimini arttıracakları dedikodusu. OPEC+ dağılma riski ile karşı karşıya... Hatta OPEC dahi dağılabilir.

Güldağ: Epey sert bir iddia oldu...

Ağaoğlu: Evet, zaman vermek mümkün değil ama çok da uzak olmayan bir gelecekte. Üç yılı geçeceğini sanmıyorum. Çin'in düşen büyümesi ve azalan petrol ihtiyacı süreci hızla etkileyecek. Herkes kendi pazar payını koruma çabası içine girecek. Pazar payı kapma çabası içinde verdikleri sözleri tutmayanların sayısı artacak. OPEC'in bir önemi kalmayacak.