Şans Sohbetleri: "TL krediye esneklik gelmesi şart"

Şans Sohbetleri'nde bu hafta, Ağaoğlu ve Güldağ, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin politikalarının reel sektöre etkilerini ele aldı, önerilerini paylaştı:

Güldağ: Politika faizi değişmedi. Değişmesi de beklenmiyordu. Ama geçen hafta çarşamba gazeteye ziyarete gelen metal işkolundan sektör temsilcileri, "Hiç olmazsa ağustosta faiz indirimi sinyali verseydi iyi olmaz mıydı" dedi. Reel sektör gergin...

Ağaoğlu: Söze sert gireceğim izin verirsen. Enflasyonla mücadelede kararlılığa ihtiyaç gösterdiğimiz bir süreçten hiç kimsenin canı yanmadan çıkacağız diye mi düşünüyoruz?

Güldağ: Eyvallah ama 3-5 şirket değil, reel sektörün genelinde dayanma gücü zayıflıyor. Karşılıksız çekler yüzde 225 arttı. Protestolu senette yüzde 190'a yakın artış var. Para hem ateş pahası, hem zor bulunuyor.

Ağaoğlu: Döviz kredisi de yüzde 1.5'la sınırlandırılınca kredi daraldı.

Güldağ: Hırdavat sanayicileri söyledi; çek kırdırır gibi mal kırdırıyoruz diye. En iyi firmalar dahi bir ay vadeyle alım yapana yüzde 20 indirim veriyor. "Ticaret spota kayıyor, Bu kayıtdışılığa da zorluyor" derler.

Ağaoğlu: Buna ciddi bir kur tartışması da ekleniyor beraberinde.

Güldağ: Ankara'da sanayicilerin bir özel toplantısına katıldım. Şikayetlerin yüzde 95'i kur. "Kimse katma değerli üretim yapın filan demesin, zaten yüksek. Ama bu kurla ayakta kalamayız" diyorlar. İstanbul Havalimanı'nda otomotiv sektöründen önemli bir üretici ile karşılaştık. "Alarm veriyoruz" dedi; "Çekya'ya iş kaybediyoruz. Bu kurla biz yeni iş alamayız.Bu iş nereye kadar sürecek?" İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran "2025'in sonuna kadar nefesini tutabilen" deyince...

Ağaoğlu: Doğruyu söyledi...

Güldağ: Şüphesiz. Manzara ortada. Gerçekle kavga olmaz. Mesele, bu gerçekle nasıl başa çıkılacak? Üretimden kopmadan, işçi çıkarmadan, kalıcı pazar kaybetmeden nasıl?

Ağaoğlu: Üzgünüm, çok zor!

Güldağ: Ziyarete gelen şirketlerden biri, "60 küsur yıllık şirketiz. İlk defa bu ay işçi çıkardık" dedi. Şirketler, seçim öncesi bol ve ucuz kredi kullandı, dayanma güçleri var meselesine de itiraz ediyor. "O kredileri herkes kullanamadı" derler.

Ağaoğlu: Hatırlarsan, Türk Lirası krediye sınırlama geldiğinde, "Ödeme sistemlerini bozacaksınız" demiştik. Bozulduğunda da ülke ekonomisinin kan dolaşımında çok ciddi aksaklıklar oluyor. Daha da olur.

Güldağ: Enflasyon mücadelesi...

Ağaoğlu: Tamam da, enflasyonla mücadele edilirken TL kredisi zinhar verilmesin demek hatalı. Fiyatı ayrı konu ama ödeme sistemlerini çalışır tutmak çok önemliydi. TL, döviz her taraf sıkıldı. Paranın fiyatını yüksek tutarsanız miktar genişlemez ama erişimi kesinlikle engellememeniz gerekiyor. Döviz kredilerinde görece doğrudur. Ama TL kredi tarafında bu kadar yasak olunca, ödeme ahlakı bozulur. Karşılıksız çeklerdeki artış da sürer. Parayı bulabilen de ödemez.

Güldağ: O zaman ekonomide iniş her bakımdan sert olacak.

Ağaoğlu: Yarın öbür gün toplayabilecek olan bir işletme kredilere ulaşamadığında, taahhütlerini yerine getirmeyip batar. Bir kısmı da başkasının batmasına sebep olur. Problemin çözümü için bu TL kredileriyle ilgili belli esnekliklerin gelmesi gerekiyor.

Güldağ: "Faizi yükseltirim, gerisini bilmem" doğru bir yaklaşım değil.

Ağaoğlu: "Faizi indirin" diyorsan orada anlaşamıyoruz. Faizi indirmek değil, TL kredilerindeki sınırlara esneklik getirilerek, ödeme sistemlerinin işlemesini sağlamak şart. Ticareti, üretimi bozmayın. Kurun da belli oranda artmasına izin verilmeli.

Güldağ: Ne olursa olsun faiz insin meselesi değil. Zaten, vaktinden evvel bir indirime Merkez Bankası izin vermeyecek. O anlaşıldı. Ama gereksiz uzun sürecek bir yüksek faiz döneminden endişe ediyor iş dünyası. Yalnız bana göre Cevdet Akçay, cuma günü epey olumlu mesaj verdi.

Ağaoğlu: Faiz indirim döngüsü gündemde değil diyor. Enflasyon beklentilerinin henüz çıpalanmadığına da dikkat çekiyor.

Güldağ: Doğru. Gerçekten de'enflasyon kalıcı biçimde düşecek' algısı iş dünyasında tam oluşmadı. Vatandaş, daha da az inanıyor. Akçay hocamız bunu görüyor. Ama aşırı uzatılmış bir sıkılaştırma sürecinin sert inişe yol açabileceğinin de altını çiziyor. Burada yüksek faiz dönemi uzar mesajı yok. Aksine, niyet indirmek ama destek istiyor. Firmalara, fiyatlama davranışlarınız bizim hedefl ere yaklaşmalı ki, faiz indirimi için sağlıklı ortam oluşabilsin diyor. Haklı da. Çoğu işletme 'Hele bir enflasyon dursun, o zaman zam yapmam' davranışında. Çünkü, elektrik, su, yakıt artıyor. Bizzat kamu eliyle artırılıyor. Kira da artıyor. Asgari ücrete zam yapılmadı diye düşünme, işçilik de artıyor. Talep ciddi biçimde yavaşlarken, işletmelerin sabit ödemeleri büyüyor. Üretmek daha maliyetli hale gelince, bol üretip, sürümden kazanmak da işe yaramıyor. Zarara girmemek için tek yol kalıyor, o da birim fiyatını artırmak. Fedakarlık edebilir işletme ama "ölen ölür kalan sağlar bizimdir" mantığıyla hareket edildiğini gördükçe 'güven' duymuyor. Kuru yükseltemiyorum ama sana şöyle bir destek sunuyorum denilmiyor mesela. İhracatçı da Çin'in nasıl her türlü desteklendiğini konuşuyor. O zaman, "her koyun kendi bacağından asılır" ya da "Gemisini kurtaran kaptan" yaklaşımı öne çıkıyor. Çünkü bakıyor ki, arkasında duran kimse yok!

Altın, gümüşe göre daha fazla değer kaybeder

Güldağ: JP Morgan'ın 2025 projeksiyonu geldi. Altın için 2800 dolar demiş. Gümüş için de 36 dolar olur demiş. Ne dersin?

Ağaoğlu: Gümüş çok hızlı bir düşüş yaşıyor. Arkasında, birinci konu kripto ve değerli metaller arasındaki rekabet. Trump'ın bir süredir anketlerde öne çıkmasıyla kripto da öne geçti. Çünkü kriptoyu destekleyen bir yaklaşımı var Trump'ın.

Güldağ: Altın o kadar etkilenmedi...

Ağaoğlu: Evet ama çok kritik bir eşikte. Amerika'daki kişisel tüketim harcamaları beklentilerin biraz üzerine geldi. Eylüle kaldı Amerika'daki faiz indirimi. O yüzden altında gümüşe benzer bir hareket olma ihtimali yok veya az. Ama altında da 50 günlük hareketli ortalamanın aşağı gideceğini, ons fiyatı 2340'ların da aşağısına sarkmasını bekliyorum.

Güldağ: Ne sebeple? Ağaoğlu:Benim AGU paritesi çok hızlı bir şekilde altın lehine gelişti. Mayıs ayında gümüşün 32,5'lara geldiği dönemde altın gümüş paritesi 70'lere kadar düşmüştü. Şu anda cuma itibariyle 85'e çıktı. Yani arada çok ciddi bir gümüş aleyhine gelişen, altın lehine gelişen bir parite hareketi var. Bundan sonra altındaki düşüş ihtimali gümüşteki düşüş ihtimaline göre daha yüksek. Altın yatay giderken gümüş daha yukarı çıkacak.

Güldağ: JP Morgan'ın tahminine ne dersin?

Ağaoğlu: Katılmıyorum. Ama ben bu sene de hatırlarsan 2250 pek aşmaz demiştim, 2450'yi gördük şu ana kadar. Yine de altın gümüşe göre daha fazla kaybeder. Gümüşte düşüş 27,27'de durur.

Güldağ: Diğer emtiada ne bekliyorsun?

Ağaoğlu: Yaklaşık bir buçuk aylık bir süre içinde tarımsal emtia tarafı çok ciddi geriledi. Mesela, Ukrayna savaşı sırasında kilesi 825 dolara çıkmış olan mısırın fiyatı şu anda 415 dolarda. Yarı yarıya inanılmaz bir düşüş var. Biz hala tarımı yönetemediğimiz için gıda enflasyonu tarafını çözemiyoruz. Güldağ: Petrolde beklentilerin nedir?

Ağaoğlu: Gazze sorunu başta henüz jeopolitik gelişmeler netleşmedi. Büyük bir çatışma olmazsa petroldeki hareketin 76 dolarlara kadar gerilemesini bekliyorum.

Borsada ilave alım yapma zamanı değil

Güldağ: Borsa inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Yatırımcılara ne önerirsin?

Ağaoğlu: Not artışlarıyla ilgili beklentilerin etkisiyle önemli kazanımlar sağladı borsa. Ama o da belli bir yataya geldi . Temmuz, Ağustos kuzey yarı kürenin tatil mevsimidir. Bizim borsa için de öyledir.

Güldağ: Hangi gelişme etkili olur bu süreçte?

Ağaoğlu: Faizin önemli bir yatırım alternatifi olduğunu ısrarla söylüyorum. En az iki ay daha devam edecek bu etki. Ama daha önemlisi borsayı yukarı taşıyacak Türkiye'nin yeni bir hikayesi yok. Artık rakamlarla kendini ispatlama ihtiyacı var. Buna ihtiyaç var. Rakamlarla enflasyonu düşürerek, beklentileri düzelterek, kurla ilgili tartışmaları da görece olarak azaltarak vesaire kendini biraz da ispatlamaya ihtiyacı var. Başarısını ortaya koyma ihtiyacı var.

Güldağ: Yatırımcı beklesin mi, çıksın mı?

Ağaoğlu: İlave almasın derim. Varsa borsada hisseniz buradan satsanız da ne yapacaksınız? Gidip faizden kurtarma şansınız yok. O fiyatlar geri gelecekler, toplayacaktır. Gene de dolar bazında değil ama nominal zirveyi geçeriz. Yeni hisse alma konusunda son derece temkinli davranırdım. Alacak olursam da Endeks 50 içindeki ana hisselerden, kuvvetli ve önemli derinliği olan kağıtlardan bahsediyorum. Diğerleri benim için bahse mevzu bile değil şu anda.