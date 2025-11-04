Şap hastalığında ikinci dalga endişesi: Süt fiyatlarında artış kapıda

Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir görülmeyen SAT-1 tipi şap virüsünün yeniden ortaya çıkması, hayvancılık sektöründe ciddi endişelere yol açtı.

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu, durumu “Gıda güvenliğini tehdit eden bir pandemiyle karşı karşıyayız” sözleriyle değerlendirdi. Solakoğlu, birçok bölgede üreticilerin çaresiz kaldığını ve gerçek vaka sayılarının açıklanandan çok daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Üretici korkudan hastalığı gizliyor, ölen hayvanlar meralara atılıyor

Üreticilerin ihbarda bulunmaktan çekindiğini vurgulayan Solakoğlu, “AB’nin tampon bölge olarak kabul ettiği Trakya’da şap vakası görülürse, devlet tüm sürüyü imha ediyor” dedi.

Bu yüzden üretici korkudan hastalığı gizliyor. Ölen hayvanların küpesi kesiliyor, meraya atılıyor. Devlet de ‘ölümler azaldı’ diyor ama gerçekte bildirimler azaldı” diye konuştu.

Aşı yetersizdi, uygulamada hatalar yapıldı

Solakoğlu’na göre, Kurban Bayramı öncesi fark edilmesine rağmen hayvan hareketliliğine izin verilmesiyle bayramda tüm ülkeye yayıldı, aşı tedariğinin yanı sıra, uygulamada da ciddi hatalar yapıldı. Solakoğlu, “Yeterli aşı üretilemedi ve ithal edilmedi. Bazı bölgelerde aynı enjektörle birden fazla hayvana aşı yapıldı. Bu, hastalığın yayılmasını hızlandırdı. Köylü ‘aşıdan sonra hayvanım hastalandı’ diyor, bu yüzden aşıya karşı tepki oluştu” dedi.

Solakoğlu, ayrıca bölgesel bağışıklık taraması yapılmadığını belirterek, “İlk aşıdan sonra antikor seviyeleri ölçülmeli, ardından ikinci aşı uygulanmalı. Ancak Şap Enstitüsü’ne gönderilen kanların sonuçları üreticilere bildirilmiyor. Bu bir yönetim hatası” dedi.

"Yüzde 15 civarında fiyat artışı bekliyorum”

Üreticinin artan maliyetlerine de değinen Solakoğlu, bir hayvanın antikor testinin maliyeti 627 TL, şap aşısının bir dozunun ise 27.5 TL olduğunu açıkladı.

Önümüzdeki aylarda süt ve et fiyatlarında sert artışlar yaşanacağını belirten Solakoğlu, “Süt üretimi birçok işletmede yarı yarıya azaldı. Kasımda yüzde 10, aralıkta yüzde 15 civarında fiyat artışı bekliyorum” diye konuştu.

Şap hastalığı en çok doğuyu vurdu, çiftçilerin borçları ertelensin

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, şap hastalığının en çok Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır’ı etkilediğini ancak batıda çiftliklere yayıldığında gündem olduğunu belirtti. Alp, “komisyon kurulup üreticilerin zararlarının tespit edilmesini istedi. Alp, aşıların ücretsiz yapılması, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi çağrısı yaptı.