Şap salgını hayvancılığı vurdu: Kesim kriziyle et fiyatları yeniden tırmanışta

Ülke genelinde hayvancılığı derinden sarsan şap salgını, üreticileri zorunlu kesime yöneltti. Salgın nedeniyle çok sayıda yetiştirici hayvanlarını erken kesime göndermek zorunda kalırken, sektörde ciddi kayıplar yaşandığı belirtiliyor. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) verilerine göre, besi hayvanlarında kaybın yüzde 30’a, süt sığırlarında ise yüzde 20’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Binlerce büyükbaş hayvanın kesime gitmesinin ardından, hayvancılık sektöründe “kesilecek hayvan kalmıyor” endişesi giderek güçleniyor.

"Ciddi boyutta dana sıkıntısı yaşanıyor"

Salgın nedeniyle piyasada bir süre arz fazlası oluştuğu için stabil kalan kırmızı et fiyatları, kesilecek hayvan sıkıntısının baş göstermesiyle yeniden yükselişe geçti. Ülke genelinde ciddi boyutta dana sıkıntısı yaşanırken, karkas kesim ücretleri de rekor seviyelere ulaştı. Dana karkas kesim ücretleri, Eylül ayına kıyasla 125 liraya varan artışlarla 600 liraya dayanırken, bu artış kasap reyonlarında kıyma ve kuşbaşı fiyatlarını da yukarı çekti.

Dana karkas fiyatı 540 TL’ye çıktı

Fiyat artışlarındaki hız, yerel üretici birliklerinin açıkladığı verilere de yansıdı. Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 13 Aralık’ta duyurduğu fiyat listesine göre, Holstein cinsi ve 400 kilogramın üzerindeki danaların karkas kesim fiyatı bir ay içinde 80 lira artarak 460 liradan 540 liraya çıktı. Diğer dana ırklarında ise artış 85 lira olarak kaydedilirken, kesim fiyatlarının hayvanın ağırlığına göre 475 lira ile 575 lira arasında değiştiği belirtildi.

"Kırmızı et fiyatları yeniden yükselişe geçti"

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tunca, durumun ciddiyetini vurguladı;

"Hayvanlar şap nedeniyle kesime gidince piyasada bir arz fazlası oldu ve kırmızı et fiyatları bir süre sabit kaldı. Ancak şimdi kesilecek hayvan yok. Hayvanlar dışardan gelmek zorunda kalıyor. Yeterli hayvan gelmeyince ve yerli hayvan talebi karşılayacak ölçüde olmayınca kırmızı et fiyatları yeniden yükselişe geçti."

Sektör temsilcileri, şap salgınının yol açtığı bu kayıpların, önümüzdeki birkaç yılı kapsayacak ölçüde olumsuz etkiler yaratacağını ve dana sıkıntısının devam etmesi halinde fiyat istikrarının sağlanmasının zorlaşacağını belirtiyor.