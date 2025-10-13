SAP Türkiye/Uğur Candan: Yapay zekada kişisel kullanım, kurumsal kullanımın önüne geçti

Her yıl Türkiye'nin önde gelen 250 iş liderini ve akademisyenini buluşturan Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Zirve, EKONOMİ Gazetesi'nin ev sahipliğinde PwC’nin iş birliğinde, Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda 9-11 Ekim tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da düzenlendi. “Yarının Belirsizliğinde Bugünü Kazanmak” temasıyla bir araya gelen ekonomi dünyası, belirsizlik kavramını, belirsizliğin içinde yönetimi, yeni dünyanın yeni iş modellerini masaya yatırdı.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan Bulut: Yaşanan gelişmelere önceden hazırlık yapılması gerekiyor. Bulut ve yapay zeka konuları bugünün gündemi. Artık bağlan-kullan dönemi ile işler yürüyor. Fakat Türkiye için daha da önemli bir konu var. Yatırıma erişimin pahalı olduğu ülkemiz gibi coğrafyalarda bulut mantığı firmalara mali avantajlar da sunuyor. Çünkü teknolojiye yatırım maliyeti ortadan kalkmış oluyor. Ucuz iş gücünün avantaj yarattığı dönem geride kaldı. Yapay zekanın kişisel kullanımı, kurumsal kullanımın önüne geçti. Bu durumu şu an yapay zekaya dair çözülmesi gereken en önemli problem olarak tanımlayabiliriz. Kişilerin problemini sorarak çözmesi gibi kurumların da böyle bir danışmanlığı yapay zekadan alabilmesi, yapay zekanın işletmelere katkısı olacak. Günümüzün öngörülmez dünyasında, SAP gibi çözüm sağlayıcılar yol gösterici oluyor. Türkiye gibi zor bir coğrafyada, çok iyi danışmalar yetişiyoruz. 15 bin danışmanımız firmalara yol gösterici oluyor.

Yapay zekanın kullanımı için de yapay zekadan destek alınıyor

Şirketler, durum analizi yaparken dahi yapay zeka kullanıyor. 3te, şirket analizi için 2-3 uzman görevlendirilirdi. Bu arkadaşlarımız analiz yapardı. Oysaki bugün dijital ayak izlerini takip ederek mevcut durumu analiz eden yapay zeka teknolojilerine sahibiz. Yapay zekanın o şirket için nasıl kullanılacağı konusunda da yapay zekadan destek alınıyor. Yapay zeka, destek sunulacak şirketin rakiplerini inceleyerek güçlü yanları ortaya koyuyor, zayıf yanlarını belirliyor ve bir yöntem geliştiriyor. Geliştirilen bu yöntemler dün biraz daha kötüydü ama bugün daha iyi ve yarın daha da iyi olacak. Geçmişte bu sistemleri kullanan firmalar ile kullanmayan firmalar arasındaki fark daha azdı. Ancak bu fark giderek açılıyor. İnsan çalıştırmanın daha maliyetli hale gelmesi ile yapay zekanın önemi daha da artıyor.