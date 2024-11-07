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Sardalya ve kupes balıkları gıda amaçlı kullanım için tescillendi

İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Sardalya ve kupes balıkları gıda amaçlı kullanım için tescillendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, balık türleri kupes ile sardalyayı gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil etti.

Komitenin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite; tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri kararda belirtilen kupes ve sardalya balık türlerinin gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil edilmesini uygun buldu.

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