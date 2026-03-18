Sarı Traverten’i tescil sonrası dünyaya satmak istiyoruz

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaretle tescillenen Eskipazar Sarı Traverten Taşı’nın, Anıtkabir’de kaplama taşı olarak kullanılmasıyla bilindiğini hatırlatan Çapraz, ürünün işlenerek daha yüksek katma değerli hale getirilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti. Bu yönde Eskipazar Belediye Başkanı ile de değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Çapraz, taşın isimlik, hediyelik eşya ve dekoratif ürünler gibi farklı alanlarda değerlendirilerek daha geniş kitlelere ulaştırılmasının planlandığını ifade etti. Çapraz, üretim ve pazarlama süreçlerinde kurumlar arası iş birliğinin artırılması, ihracat potansiyelinin geliştirilmesi ve ürünün ticari değerinin yükseltilmesi için ortak yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek “Oda olarak Eskipazar Sarı Traverten Taşı dediğimiz mermerimize coğrafi işaret aldık. Anıtkabir’in yapımında kullanılmış, sadece Eskipazar’a has bir taş. Hem Eskipazar hem de Karabük’ün tanıtımına ciddi katkı sunacak bir ürün” dedi

“3 Nisan Sanayi Günü ilan edilmeli”

Çapraz, Türkiye’nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan KARDEMİR’in temelinin atıldığı 3 Nisan tarihinin ulusal düzeyde “Sanayi Günü” olarak ilan edilmesini istediklerini söyledi. 3 Nisan’ın Karabük’ün sanayi hikâyesinin başlangıcı olduğunu vurgulayan Çapraz, “Nasıl Eczacılar Günü, Mühendisler Günü varsa 3 Nisan da Sanayi Günü olarak kutlanmalı. Bu günün ulusal ölçekte kabul görmesi, Karabük’ün tanıtımına ve sanayi kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Liman yoksa rekabet avantajı da yok”

Bölgede sanayi altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Çapraz, 1990’lı yıllarda Karabük’te 55 olan haddehane sayısının bugün 17’ye düştüğünü belirtti. Yatırımların başka bölgelere kaymasının en önemli nedeninin liman eksikliği olduğunu dile getiren Çapraz, “Liman olmadığı zaman rekabet avantajınızı kaybediyorsunuz. Bu nedenle Batı Karadeniz ciddi göç verdi” dedi.

Bölgenin yeniden yatırım çekebilmesi için liman projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çapraz, Türkiye’nin 25 milyon ton kapasiteli üçüncü büyük limanı olan Filyos Limanı’na demiryolu bağlantısının etkin şekilde sağlanmasının kritik önemde olduğunu söyledi. Limanın serbest bölge, antrepo ve lojistik merkezle entegre biçimde çalışması gerektiğini ifade etti.

Demiryolu vurgusu: Maliyetler düşer

Türkiye’de yaklaşık 400 OSB bulunduğunu, bunlardan yalnızca 14’ünün içinden demiryolu geçtiğini belirten Çapraz, bunlardan birinin de yapımı süren Eskipazar 2. Organize Sanayi Bölgesi olduğunu kaydetti. Bölgeye bir lojistik merkez kurulması hedefinin bulunduğunu söyleyen Çapraz, üretilen ürünlerin burada elleçlenerek konteyner ve vagonlarla limana ulaştırılmasını arzuladıklarını ifade etti.

Hâlihazırda bölge ihracatının büyük ölçüde Gebze–Dilovası hattından karayoluyla gerçekleştirildiğini belirten Çapraz, 400–500 kilometrelik mesafenin maliyetleri artırdığını söyleyerek “Karayolu taşımacılığı en pahalı yöntem. Demiryolu ile limanlara ulaşmak istiyoruz. Karabük, Batı Karadeniz’de merkez konumda. Burada kurulacak bir lojistik merkez ile ürünlerimizi Filyos’a daha düşük maliyetle ulaştırabiliriz” dedi.