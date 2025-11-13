Sarıgöl’de üzüm fiyatları tarihi dip seviyeye geriledi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl yaş üzüm fiyatlarının beklenenden düşük seyretmesi üreticileri üzdü. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, sezon başında iyi başlayan fiyatların yağışların etkisiyle düşüşe geçtiğini belirterek, bağlarda halen tahmini 50 bin ton yaş üzümün alıcı beklediğini söyledi.

"Sarıgöl’de bu yıl beklenmedik şekilde yaş üzüm fiyatlarında düşüş yaşandı"

Ülgen, yağışların üzümlerde bozulmalara yol açtığını ve bunun piyasayı olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Sarıgöl’de bu yıl beklenmedik şekilde yaş üzüm fiyatlarında düşüş yaşandı. Bunun en önemli nedeni, erken gelen yağışların üzümleri etkilemesi oldu. Eskiden hem yaş hem kuru üzüm fiyatları açıklanırken Ziraat Odası olarak biz de fiyat talebinde bulunurduk, ancak son yıllarda bu uygulama kalktı. Sezonun ilk günleri güzel başladı ama giderek fiyatlar düşmeye başladı. Şu anda Sarıgöl’de bağlarda tahmini 50 bin ton yaş üzüm var. İç piyasada ve ihracatçılarda yaş üzüm kilosu 20-30 lira arasında, çıkma üzüm ise 17 liradan satılıyor." dedi.

2025 yılının üzüm üreticileri için zorlu geçtiğini vurgulayan Ülgen, "Bağcılığın masrafları yüksek ama üreticimiz ürününü çok düşük fiyattan satmak zorunda kalıyor. Sezonun başında kilosunu 63 liradan yaş üzüm satan üreticilerimiz de oldu. Bağlarını götürü usulü satan bazı üreticiler kazanç sağladı ancak geride kalanlar düşük fiyatlarla ürününü elden çıkarmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.