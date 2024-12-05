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Sarıgöl’de üzüm hasadı devam ediyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaz aylarında başlayan üzüm hasadı ilçedeki bağlarda uygulanan örtü altı sistem sayesinde ocak ayının ortalarına kadar sürecek.

Haber Merkezi
İHA
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Sarıgöl’de üzüm hasadı devam ediyor
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Üzümün başkenti olan Manisa’nın ekonomisi bağcılığa dayanan Sarıgöl ilçesinde uzun yıllardır uygulanan örtü altı sistem sayesinde üzümler dalında tazeliğini kış aylarının ortasına kadar koruyor. 9 farklı çeşit üzümün üretildiği Sarıgöl’e bağlı Baharlar Mahallesinde Emir ve Funda Karabaş çiftine ait bağda hem dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümü hem de Red Globbe üzüm türlerinde hasat devam ediyor. Kış aylarının başlamasıyla soğuyan havaya rağmen bağlarda hummalı çalışma devam ederken, kadın işçiler tarafından kesilen üzümler kasalarla erkek işçiler tarafından kamyonlara yüklenerek yurdun dört bir köşesine gönderiliyor. Sabah erken saatlerde bağlarda hasada başlayan kadın işçilerden Aylin Pars, "Aralık ayının 5’indeyiz ve biz hala üzüm kesiyoruz. Üzümlerimizi ocak ayının 10’una kadar devam edecek. Bu üzüm işçilik olduktan sonra şubat ayının 15’inde de satılır. Bu salkımlar Denizli’ye, İzmir’e, Kars’a kadar gider. Sezonun en sağlam üzümlerinden biri olan Red Globbe üzümümüz ocak ayına kadar kesimi devam edecek. Funda ve Emir arkadaşımızın üzümünü 3 günde bitireceğiz. Şaraplık üzüm alımları neredeyse kapanacak biz memleketin üzümünü kesmeye devam ediyoruz" dedi.

Örtü altı sistem sayesinde, hem piyasaya taze üzüm giriyor, hem de üreticiler daha fazla kazanç sağlıyor

Sarıgöl’de yıllardır uygulanan örtü altı sistem sayesinde üzümler olgunlaştıktan sonra üstleri naylon kanaviçe örtülerle kapatılarak hava olaylarından etkilenmelerinin önüne geçiliyor. Adeta açık soğuk hava deposunu andıran üzüm bağlarında bu sayede kış aylarının ortalarına kadar hasat devam ediyor. Uygulanan sistem sayesinde hem piyasaya taze üzüm girmesi hem de üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesi sağlanıyor.

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