Sarıgöl’de üzüm hasadı tüm hızıyla devam ediyor

Dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kış aylarına girilmesine rağmen üzüm hasadı sürüyor.

Sarıgöl Ovası’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinde hasat yoğun tempoda devam ediyor. Temmuz ayında erkenci üzümle başlayan kesim süreci, Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen ilçe genelinde hız kesmeden sürüyor. Bağlarda yaklaşık bin ton civarında üzümün hâlâ kesim aşamasında olduğu belirtiliyor. Sarıgöl Ovası’nda 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye olmak üzere dokuz çeşit üzüm yetiştiğini ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, hasadın Aralık ayı ortalarına kadar süreceğini söyledi.

"Üretici bu sezon fiyatlardan memnun değil"

Ülgen, üreticinin bu sezon fiyatlardan memnun olmadığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl üreticiler beklediği satış fiyatını bulamadı. Sezon başında yal üzüm fiyatı kilosu 65 liraya kadar çıkmıştı. İhracatta durgunluk yaşandı, iç piyasa nispeten hareketliydi. Şu an Sarıgöl Ovası’nda tahminlerimize göre yaklaşık 1000 ton üzüm bulunuyor. Kaliteli olanlar 40 liradan, genel olarak ise 20-30 lira arasında satılıyor. Pazarcılar iç piyasa için alım yapıyor. Çıkıntı üzümler bile kilosu 20 liradan alıcı buluyor."

Üreticilerin yüksek girdi maliyetlerinden ve düşen fiyatlardan dolayı bu sezon sıkıntılı oldukları ifade edildi.

