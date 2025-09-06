Sarımsak fiyatında rekor artış! 4 yılda 14 kat zamlandı

Sarımsak fiyatları cep yakıyor. Marketlerde satış fiyatı 300 TL’ye çıkan sarımsakta 4 yıldaki artış yüzde 1.300’ü aştı. İthalatta da rekor kırıldı.

Markette rekor fiyat sarımsakta

Market raflarında son haftalardaki pahalılık rekoru sarımsağın oldu. 2021’de 21 liradan satışa sunulan sarımsağın kilogramı market raflarında 300 TL’ye kadar yükseldi.

Sofraya gelene kadar fiyat katlanıyor

Sarımsaktaki bu artış, üretici ile tüketici arasındaki ilk durak olan toptancı halleri verilerine de yansıdı. Buna göre kuru sarımsağın en düşük ve en yüksek hal fiyatı 2021’de 8-40 TL, 2022’de 12-60 TL, 2023’te 25-100 TL, 2024’te 90-200 TL iken 2025’te 150-250 TL’ye çıktı. Yani 4 yılda yüzde 525 ile yüzde 1.775 arasında artış gösterdi.

Sarımsak üretimi düştü

Nefes’in haberine göre, artış, yalnızca fiyatla sınırlı kalmadı; ithalatta da rekor kırıldı. 2003–2025 yılları arasında sarımsak ithalatı 92.2 milyon ton ve 176.6 milyon dolara ulaşarak ihracatı miktar bazında 5’e, değer bazında 8’e katladı. Bu yılın ilk 7 ayında ise ithalat geçen yılın tamamına kıyasla miktarda yüzde 54, değerde yüzde 65 yükseldi. Yıl sonunda 2020’deki 19.5 milyon dolarlık ithalat rekorunun ardından Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ithalatına ulaşılması bekleniyor. Tarım yazarı Gazi Mutlu, 36 yıldır artış eğiliminde olan sarımsak üretiminin düşüşe geçtiğini kaydederek, “Sayın Yumaklı, daha yıl bitmeden Cumhuriyet tarihinin en yüksek kuru sarımsak ithalatını yapan ikinci bakan olarak kayda geçecek. Ne yazık ki ülkeyi Çin sarımsağına mahkûm etti” dedi.