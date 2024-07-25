Sarıya bürünen ayçiçek tarlaları hasat için gün sayıyor

1990’lı yıllarda yapımına başlanarak 2012’de tamamlanan Boztepe Recai Kutan Barajı’ndan 5 yıl önce ilk suyun verilerek 120 bin dekar arazinin suya kavuştuğu Yazıhan ilçesinde tarımsal üretimde verimlilik her geçen gün artarken, binlerce dekarlık alanda üretimi yapılan çeşitli ürünlerde ise hasat sürüyor.



Ülkede çerezlik olarak değerlendirilen ayçiçeği üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı ilçede yeni dönem hasat telaşı yaşanıyor. Çerezlik ayçiçeği üretiminde de yüksek verimin alındığı bölgede 20 bin dönümlük bir alanda ekimi yapılan sarı altın yüz güldürürken, hasat için ise gün sayılıyor.

“Boztepe Recai Kutan Barajı ürün çeşitliliğini artırtırdı”

Malatya’nın son yıllarda tarım ve hayvancılık sektörlerinde önemli bir noktaya geldiğini kaydeden. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Malatya dünya kuru kayısı merkezi gibi görünse de, tarım ve hayvancılıkta farklı ürünlerde çok önemli bir noktaya geldi. Bu durumda son 10 yıl da kentte inşa edilen yeni barajlar önemli bir görev üstlendi. Boztepe Recai Kutan Barajı sayesinde 90 bin dekarlık arazi suya kavuştu. Bununla birlikte bölgede tarımsal verimlilik artarak ürün çeşitliği çoğaldı” dedi.

“Çerezlik ayçiçeği yüzlerce ailenin geçim kaynağına dönüştü”

Yazıhan’ın hayvancılık alanında da önemli bir noktada olduğuna vurgu yapan Özcan, "Özellikle çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliğinde Yazıhan önemli bir merkez. 20 bin dönümlük bir alanda ayçiçeği üretiminin yanı sıra 200 dönümlük bir alanda ise yağ üretimi gerçekleşiyor. Nisan ayında başlayan ekim işlemleri sonrası Ağustos ayında hasat dönemine geçiliyor. Üreticimiz kayısı hasadı sonrası ikinci bir hasada geçiş yaparak önemli bir gelir elde ediyor. Ayçiçeği yaklaşık 500’e yakın ailemize geçim kaynağı oluyor“ diye konuştu.