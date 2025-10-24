  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Şarj altyapısında Türkiye rekor büyüme kaydetti
Takip Et

Şarj altyapısında Türkiye rekor büyüme kaydetti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), eylül verilerine göre Türkiye genelinde 35 bin 724 şarj soketinde 2 milyon 240 bin 151 şarj işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şarj altyapısında Türkiye rekor büyüme kaydetti
Takip Et

EPDK'den yapılan açıklamaya göre bu işlemler, 1 milyon 965 bin 696 saatlik toplam şarj süresine ve 46 bin 929 megavatsaatlik elektrik tüketimine karşılık geldi.

Toplam tüketimin yaklaşık yüzde 62'si, kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G) ile belgelenen yeşil şarj istasyonlarında yapıldı.

Elektrik tüketiminin yaklaşık yarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da gerçekleşti. Şarj ağı işletmeci lisansına sahip ilk 10 firmanın toplam elektrik tüketimindeki pazar payı yüzde 75 olarak kaydedildi.

Kurumun eylül verilerine göre Türkiye genelinde 35 bin 724 şarj soketinde 2 milyon 240 bin 151 şarj işlemi gerçekleştirildi.

Şarj soketi sayısı bir yılda üç kat arttı

EPDK verilerine göre, kurumun düzenlemeleri doğrultusunda artan yatırımlar neticesinde Türkiye genelinde şarj soketi sayısı hızla yükseldi.

Geçen yılın başında 12 bin 84 olan soket sayısı, bu yılın başında 26 bin 462'ye, bugün itibarıyla ise 35 bin 894'e ulaştı.

Bu soketlerin 18 bin 791'i DC (hızlı şarj), 13 bin 606'sı AC (yavaş şarj) niteliğinde bulunuyor. Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan YEK-G belgeli yeşil şarj noktalarının sayısı ise 16 bin 154 olarak kaydedildi.

EPDK, elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümeye paralel olarak Türkiye'nin şarj ağı altyapısının coğrafi kapsayıcılığını artırmayı ve sürdürülebilir, rekabetçi piyasa yapısını güçlendirmeyi öncelikli hedefleri arasında tutuyor.

Türkiye genelinde hizmet veren tüm şarj istasyonlarının konum, ünite ve soket sayısı, güç seviyesi, ödeme yöntemleri, fiyat bilgisi ve doluluk durumu, EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor.

Ege ile Marmara’yı bağlayacak 500 kilometrelik yeşil hidrojen hattı gündemde!Ege ile Marmara’yı bağlayacak 500 kilometrelik yeşil hidrojen hattı gündemde!Ekonomi
BİM market 28 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e hangi ürünler geliyor?BİM market 28 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Çelik Termos geliyor!BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Çelik Termos geliyor!Aktüel

 

 

Ekonomi
JPMorgan, TCMB’den beklentisini açıkladı!
JPMorgan, TCMB’den beklentisini açıkladı!
e-Devlet'te yeni hizmet: e-Tebligatlar
e-Devlet'te yeni hizmet: e-Tebligatlar
Bakan Uraloğlu: 29 Ekim'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu: 29 Ekim'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak
'500 bin sosyal konut' projesi bugün tanıtılacak... Projenin sloganı: 'Ev Sahibi Türkiye'
'500 bin sosyal konut' projesi bugün tanıtılacak... Projenin sloganı: 'Ev Sahibi Türkiye'
Körfez turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldü
Körfez turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldü
Ege ile Marmara’yı bağlayacak 500 kilometrelik yeşil hidrojen hattı gündemde!
Ege ile Marmara’yı bağlayacak 500 kilometrelik yeşil hidrojen hattı gündemde!