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Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılacak

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan canlı hayvan pazarının 21 Mart'ta yeniden faaliyete başlayacağı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılacak
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Şarkışla Kaymakamlığı!ndan yapılan açıklamada, 3 Şubat'ta gerçekleştirilen Hayvan Sağlığı ve Zabıta Komisyonu Toplantısı'nda, komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle ilçedeki hayvan pazarının kapatılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

21 Mart Cuma günü tekrar faaliyete geçecek

Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından alınan yeni kararla hayvan pazarının 21 Mart Cuma günü tekrar faaliyete geçeceği aktarılan açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımı yapan üreticiler ile ilçeye gelen vatandaşların pazarı belirtilen tarihten itibaren kullanabileceği kaydedildi.

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