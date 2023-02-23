SASA açıkladı: 1 ay bakım onarım kararı

İSTANBUL / EKONOMİ

SASA Polyester, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na dün yaptığı açıklamayla Kahmamanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede üretim hattının incelenmesi ve gerek görülen noktalarda bakım ve/veya değişiklik yapılması amacıyla Adana'daki DMT (dimetil tereftalat) tesislerine 1 ay süreyle bakım onarım yapma kararı aldığını duyurdu.

SASA yaptığı açıklamada, "DMT hattımızda üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Gerekli incelemelerin ve olası bakım çalışmalarının yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir" olarak belirtti.

SASA'nın hisseleri güne 102,10 TL seviyesinden başlarken, saat 10:18 itibarıyla yüzde 3,08 oranında düşüşle 104,00 TL seviyesinde işlem gördü.

SASA'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün akşam yapılan açıklama şöyle:

06.02.2023 sabahından itibaren, önce Kahramanmaraş ve ardından 20.02.2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar sonrasında, üretim birimlerimizde hasar ya da üretimde ve sevkiyatta aksamaya yol açan herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiş olmakla birlikte; üretim hattımızın güvenliğinin sağlanması ve böylece tedarikin sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda devam edebilmesi için DMT (dimetil tereftalat) üretim hattımızın ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve gerek görülen noktalarda en uygun şekilde bakım ve/veya gerekirse değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bu sebeple bugün itibarıyla DMT hattımızda üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Gerekli incelemelerin ve olası bakım çalışmalarının yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.