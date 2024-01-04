SASA hisse nedir? SASA hisse

SASA hisse nedir, SASA hissesi , SASA hissesi geleceği , yatırımcılar için merak edilen konular. SASA'nın son yıllarda muazzam bir performans göstermesi ve fiyatını yıldan yıla katlamış olması, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken bir durum . İşte, o merak edilen konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

SASA nedir?

SASA, polyester, elyaf, filament iplik, polyester bazlı polimerler, özel polimerler ve ara ürünlerde dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir.

Sektöründeki liderlik sorumluluğu ile, güçlü teknik mirasını ve inovasyon kültürünü yüksek üretim kapasitesi ile harmanlayan SASA, tasarımdan, üretim ve dağıtım aşamalarına kadar tüm süreci başarıyla yönetir.

Polyester sektöründeki üretimine 1966 yılında başlayan SASA, kuruluşundan bugüne, aralıksız yatırımlarıyla hızlı büyüme sürecini hep sürdürdü.SASA, polyester sektöründeki öncülüğünü sürdürmek ve bu konumunu daha da güçlendirmek amacıyla 2000 yılında dünya kimya devi Dupont ile joint-venture tarzı ortaklık kurdu ve DupontSA adını aldı.

Sabancı Holding’in, 2004 yılında Dupont hisselerini satın almasıyla, DupontSA ismi, ADVANSA olarak değiştirildi. Grubun Türkiye organizasyonun adı da 2005 yılında ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.Ş. oldu.2011 yılında ise Sabancı Holding, ADVANSA BV’ye ait tüm hisseleri satın aldı ve Eylül 2011’de ADVANSA SASA olan adını SASA olarak değiştirdi.

30 Nisan 2015 itibariyle, Sabancı Holding hisseleri ERDEMOĞLU Holding tarafından satın alınarak, ortaklık yapısı % 51 ERDEMOĞLU Holding, % 49 halka arz edilmiş hale gelmiş oldu.

2015 yılı Ağustos ayında tamamlanan zorunlu pay alım süreci sonunda, ERDEMOĞLU Holding A.Ş.’nin SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu hisse oranı %84,80’e ulaşmıştır.

Bünyesinde Nobel, ICI ve Dupont teknolojilerini barındıran SASA, 4 bin 300’ü aşkın nitelikli çalışanı, yüksek kapasiteli öncü üretim tesisleri ve 2002 yılında kurulan Araştırma Geliştirme Merkezi ile güçlü bir teknik altyapıya sahiptir.

SASA’nın, Adana’da, entegre üretim tesislerinin yer aldığı 2.181.000 m² alan üzerinde kurulu merkez işyeri, İskenderun’da 55.625 m² kendi hammadde depolama tesisi, İstanbul ve Ankara’da da irtibat büroları bulunmaktadır.

SASA hisse nedir?

SASA, 1971 yılında kurulmuş ve polyester elyaf, iplik ve elyaf bazlı tekstil ürünlerinin üretimi konusunda uzmanlaşmış, sektörde önde gelen firmalar arasında yer alan bir şirkettir. Borsa İstanbul'da işlem gören yüzlerce hisse senedi içinde SASA'nın yatırımcıların nezdinde farklı bir anlamı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

SASA hisse senedi için bir fiyat tahmininde bulunmak kolay olmayacaktır. Ancak geçtiğimiz yıllarda defalarca kez hisse bölünmesi yaşayan ve hemen her bölünme sonrası yatırımcılarını sevindiren bir performans gösteren hisse, özellikle uzun vadeli yatırımcıların portföylerinde yerini alabilir.